 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Odunpazarı Belediyesi Tekstil Atölyesi Kadınlarla Kar Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Odunpazarı Belediyesi Tekstil Atölyesi Kadınlarla Kar Ediyor

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt tarafından hayata geçirilen tekstil atölyesinde sadece kadınlar çalışıyor. Atölyede bugüne kadar 30 bin parça ürün üretilerek belediyenin 3 milyon 500 bin lira kar elde etmesi sağlandı.

Odunpazarı Belediyesi Tekstil Atölyesi Kadınlarla Kar Ediyor
12.12.2023 - 12:12,  Güncelleme: 12:21
Abone Ol

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt tarafından şubat ayında hayata geçirilen Tekstil Atölyesi'nde sadece kadınlar çalışıyor. Bugüne kadar 30 bin parça ürün üretilen Tekstil Atölyesi'nde, belediyenin 3 milyon 500 bin lira kara geçmesi sağlandı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt tarafından şubat ayında hayata geçirilen Tekstil Atölyesi'nde sadece kadınlar çalışıyor. 10 ayda 30 bin parça ürünün üretildiği Tekstil Atölyesi'nde Odunpazarı Belediyesi'nin yanı sıra Alpu, Seyitgazi ve Bilecik belediyelerinin de koruyucu iş kıyafetleri üretildi. Odunpazarı Anonim Şirketi (Odunpazarı AŞ.) Genel Müdürü aynı zamanda atölyenin sorumlusu olan Nilgün Paşaoğlu Armutlu, belediyelerin ve belediye şirketlerinin istihdam ettiği personellerine hem ayırt edici, hem de iş sağlığı güvenliği açısından koruyucu iş kıyafetleri vermek zorunda olduğuna dikkat çekti.

3 MİLYON 500 BİN LİRA KAR ETTİK

Ülke şartlarında enflasyona bağlı olarak iş kıyafeti maliyetinin tüm işletmelere ağır bir yük olmaya başladığını belirten Armutlu, "Bu kıyafetleri kurumumuzda ihale usulüyle almaktaydık yılının Şubat ayında atölyemizi kurduk. Bugün itibariyle ortalama 30 bin parça ürün ürettik. Tahmini gerçekleştirdiğimiz karımız yıllık bazda 3 milyon 500 bin lira civarındadır" dedi. Atölyenin belediyenin diğer alanlardaki tekstil ürünü ihtiyaçlarının tamamını karşıladığını da söyleyen Armutlu, "Planlamamızda kalan vaktimiz olduğunda diğer belediyelere de hizmet etmeye çalışıyoruz. Yazlık sezonda Alpu ve Bilecik Belediyelerine, kışlık sezonda ise Alpu ve Seyitgazi ilçe belediyelerine de ürün verilmiştir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Odunpazarı Belediyesi, Kazım Kurt, Odunpazarı, Seyitgazi, Alpu, Kadın, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Odunpazarı Belediyesi Tekstil Atölyesi Kadınlarla Kar Ediyor - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:28:23. #1.13#
SON DAKİKA: Odunpazarı Belediyesi Tekstil Atölyesi Kadınlarla Kar Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement