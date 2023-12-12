Odunpazarı Belediyesi Tekstil Atölyesi Kadınlarla Kar Ediyor

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt tarafından şubat ayında hayata geçirilen Tekstil Atölyesi'nde sadece kadınlar çalışıyor. Bugüne kadar 30 bin parça ürün üretilen Tekstil Atölyesi'nde, belediyenin 3 milyon 500 bin lira kara geçmesi sağlandı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt tarafından şubat ayında hayata geçirilen Tekstil Atölyesi'nde sadece kadınlar çalışıyor. 10 ayda 30 bin parça ürünün üretildiği Tekstil Atölyesi'nde Odunpazarı Belediyesi'nin yanı sıra Alpu, Seyitgazi ve Bilecik belediyelerinin de koruyucu iş kıyafetleri üretildi. Odunpazarı Anonim Şirketi (Odunpazarı AŞ.) Genel Müdürü aynı zamanda atölyenin sorumlusu olan Nilgün Paşaoğlu Armutlu, belediyelerin ve belediye şirketlerinin istihdam ettiği personellerine hem ayırt edici, hem de iş sağlığı güvenliği açısından koruyucu iş kıyafetleri vermek zorunda olduğuna dikkat çekti.

3 MİLYON 500 BİN LİRA KAR ETTİK

Ülke şartlarında enflasyona bağlı olarak iş kıyafeti maliyetinin tüm işletmelere ağır bir yük olmaya başladığını belirten Armutlu, "Bu kıyafetleri kurumumuzda ihale usulüyle almaktaydık yılının Şubat ayında atölyemizi kurduk. Bugün itibariyle ortalama 30 bin parça ürün ürettik. Tahmini gerçekleştirdiğimiz karımız yıllık bazda 3 milyon 500 bin lira civarındadır" dedi. Atölyenin belediyenin diğer alanlardaki tekstil ürünü ihtiyaçlarının tamamını karşıladığını da söyleyen Armutlu, "Planlamamızda kalan vaktimiz olduğunda diğer belediyelere de hizmet etmeye çalışıyoruz. Yazlık sezonda Alpu ve Bilecik Belediyelerine, kışlık sezonda ise Alpu ve Seyitgazi ilçe belediyelerine de ürün verilmiştir" diye konuştu.