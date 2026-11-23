Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2026 Tarım Politikalarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Raporu'nda, Türkiye'nin 2024'ten itibaren tarımsal üretimde planlama yaklaşımını güçlendirerek kapsamlı tarım politikası reformu dönemine girdiği belirtildi.

Raporda, Türkiye'nin bitkisel üretimi de kapsayacak şekilde yeni bir sisteme geçtiği, üretici desteklerini yeniden yapılandırdığı ve tarımsal risklere karşı sigorta mekanizmalarını genişlettiği ifade edildi.

AA muhabirinin rapordan derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin tarım politikalarında 2024'ten itibaren hız kazanan dönüşümün önemli aşamalarından biri, hayvancılık ve su ürünlerinde başlatılan üretim planlamasının 2025 üretim yılından itibaren bitkisel üretime de genişletilmesi oldu.

Bu kapsamda, üretim planlamasıyla tarımsal faaliyetlerin bölgesel ekolojik ve ekonomik koşullara uygun yürütülmesi, arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve kaynakların daha etkin kullanılması hedeflendi.

Üretim planlamasıyla eş zamanlı olarak yeni destekleme modeli de uygulamaya alındı. 2025-2027 dönemini kapsayan model, Temel Destek, Planlı Üretim Desteği ve Üretimi Geliştirme Desteği olmak üzere üç ana başlık altında yapılandırıldı.

Bu dönemde hayvancılıkta da yeni destekleme modeli uygulanmaya başlandı. Raporda, küçükbaş hayvancılıkta kuzu ve oğlakların ilk kez destek kapsamına alınması, aile işletmelerine, genç ve kadın yetiştiricilere ve üretici örgütü üyelerine ilave destek sağlanması öne çıkan gelişmeler arasında gösterildi.

Tarımsal sigortalarda kapsamın genişletilmesi dikkati çekti

Öte yandan, raporda Türkiye'nin iklim değişikliği ve doğal afetlerin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine karşı risk yönetimi araçlarını geliştirdiği belirtildi.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında bitkisel ve hayvansal üretimde çeşitli risklere karşı sigorta uygulamalarının sürdürüldüğü, devletin sigorta primlerinin yüzde 50 ila 70'ini karşıladığı hatırlatıldı.

Bu yıl don teminatına ilişkin prim desteğinin yüzde 67'den yüzde 70'e çıkarılması ve çavdarın Gelir Koruma Sigortası kapsamına alınması da rapordaki gelişmeler arasında yer aldı.

Sulama altyapısında modernizasyon ve dijital dönüşüm

OECD raporunda Türkiye'nin tarımsal su yönetimi ve sulama altyapısına yönelik yatırımlarına da geniş yer verildi.

Açık sulama kanallarının 2003'ten bu yana sürdürülen yatırımlarla kapalı sisteme dönüştürüldüğü, kapalı sistem sulama şebekelerinin sulanan alanlar içindeki payının 2003'te yaklaşık yüzde 6 seviyesinden 2025 sonu itibarıyla yüzde 38'e yükseldiği belirtildi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında modern sulama teknolojilerine yönelik yatırım maliyetlerinin yüzde 50'sine kadar hibe desteği sağlandığı aktarıldı. Bu kapsamda geçen yıl itibarıyla 60 binden fazla projeye destek verildiği ve yaklaşık 570 bin hektar alanın kapalı sistem sulama imkanına kavuşturulduğu kaydedildi.

Sulama sistemlerinin otomasyonuna yönelik yapay zeka destekli pilot uygulamaların da başlatıldığına işaret edilen raporda, bu teknolojilerle suyun uzaktan izlenmesi ve kontrol edilmesi, bitkilerin su ihtiyacına göre dağıtım yapılması hedefinin öne çıktığı ifade edildi.

Ayrıca, raporda su kaynaklarının daha etkin kullanılmasına yönelik 2026-2035 Ulusal Su Planı'nın da önemli bir politika belgesi olduğu vurgulandı.

"Kapsamlı tarım politikası reformu" vurgusu

Kırsal kalkınma alanındaki gelişmelere de değinilen raporda, 2024'ten bu yana 81 ilde uygulanan IPARD III için Avrupa Birliği'nin 430 milyon avroluk katkı sağladığı kaydedildi.

OECD raporunda ayrıca, Türkiye'de 2025 yılının temmuz ayında genel tarım sayımının başlatıldığı, bunun 10 yılı aşkın sürenin ardından gerçekleştirilen ilk kapsamlı tarım sayımı olduğu ifade edildi.

Raporda, söz konusu politika değişikliklerinin Türkiye'nin tarımsal üretim planlamasını, üretici desteklerini, kırsal kalkınma yatırımlarını ve iklim risklerine karşı dayanıklılığını birlikte ele alan yeni bir çerçeve oluşturduğuna işaret edilerek, 2024'ten sonra atılan adımlar 'kapsamlı tarım politikası reformu' olarak nitelendirildi.