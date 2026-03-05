OEDAŞ, 435 Bin Avro Hibe Desteği Aldı

Elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Ufuk Avrupa kapsamında yer aldığı iki uluslararası konsorsiyumun birer projesiyle toplam 435 bin avro hibe desteği almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir altyapı hedefiyle ulusal ve uluslararası ölçekte Ar-Ge çalışmaları yürüten OEDAŞ, bu vizyonu doğrultusunda Avrupa Birliği'nin 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa tarafından desteklenen 2 yeni projede yer alacak.

Bu yıl içinde başlayacak ve 3 yıl sürecek Co4RES ve INNO4GRID projelerinde şebekenin dayanıklılığı ve esnekliğine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek.

15 ülkeden 39 konsorsiyumlu Co4RES projesinde, yenilenebilir enerjinin elektrik sistemlerine güvenli, verimli ve koordineli entegrasyonunu sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülecek. Avrupa genelinde farklı iklim ve operasyonel koşullara sahip 7 büyük ölçekli pilot sahadan biri de OEDAŞ'ın hizmet bölgesi olacak.

Dayanıklı ve karbonsuz elektrik şebekelerine geçişte karşılaşılan zorlukların ele alınacağı ve bu zorluklara yönelik çözüm önerilerinin geliştirileceği INNO4GRID projesinde ise Norveç, Macaristan, Batı Balkanlar ve Türkiye'den şirketler ve kurumlar birlikte çalışacak.

Gelişmiş şebeke teknolojileri, yenilenebilir enerji kaynaklarının kontrol mekanizmaları, şebeke izleme sistemleri gibi alanlara odaklanan projede, OEDAŞ, yönetim ve kontrol izleme çalışmalarından sorumlu olacak.

Bu kapsamda, enerji verilerinin iletimini sağlayan haberleşme teknolojilerine yönelik yeni uygulamalar test edilecek. Proje çıktıları OEDAŞ'ın hizmet bölgesindeki gerçek şebeke koşullarında da doğrulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OEDAŞ Ar-Ge Grup Müdürü Ural Halaçoğlu, şirket olarak, şebekenin daha dayanıklı ve esnek hale gelmesi için Ar-Ge çalışmalarını uluslararası iş birlikleriyle sürdürdüklerini ifade ederek,"Bu yaklaşım, yenilenebilir kaynakların ve dağıtık enerjinin sistemde daha güvenli yönetilmesine ve tüketicilere sunduğumuz hizmetin sürekliliğinin güçlenmesine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Projeler için toplam 435 bin avro hibe desteği aldıklarını aktaran Halaçoğlu, OEDAŞ Ar-Ge'nin 61 projesinden 40'ının tamamlandığını, 21'inin ise sürdüğünü belirtti.

Halaçoğlu, şirketin mühendislik birikimini farklı ülkeden paydaşlarla geliştirerek Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir altyapı hedeflerine katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Uluslararası projelerin yanı sıra tamamen kendi bünyelerinde geliştirdikleri projelerin de olduğu ifade eden Halaçoğlu, "Halihazırda, tamamı EPDK destekli 5 yerli yazılım projesi geliştirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz." bilgisini paylaştı.

Avrupa Birliği'nin 2021-2027 dönemini kapsayan 9. Çerçeve Programı Ufuk Avrupa, bilim ve teknoloji kapasitesini güçlendirmeyi, yenilik, rekabet ve istihdamı artırmayı hedefliyor. Türkiye de programa katılarak enerji, sağlık, çevre ve dijital dönüşüm alanlarında projeler geliştiriyor.