OEDAŞ, 435 Bin Avro Hibe Desteği Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OEDAŞ, 435 Bin Avro Hibe Desteği Aldı

05.03.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OEDAŞ, Ufuk Avrupa projeleriyle enerji güvenliği için 435 bin avro hibe desteği kazandı.

Elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Ufuk Avrupa kapsamında yer aldığı iki uluslararası konsorsiyumun birer projesiyle toplam 435 bin avro hibe desteği almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir altyapı hedefiyle ulusal ve uluslararası ölçekte Ar-Ge çalışmaları yürüten OEDAŞ, bu vizyonu doğrultusunda Avrupa Birliği'nin 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa tarafından desteklenen 2 yeni projede yer alacak.

Bu yıl içinde başlayacak ve 3 yıl sürecek Co4RES ve INNO4GRID projelerinde şebekenin dayanıklılığı ve esnekliğine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek.

15 ülkeden 39 konsorsiyumlu Co4RES projesinde, yenilenebilir enerjinin elektrik sistemlerine güvenli, verimli ve koordineli entegrasyonunu sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülecek. Avrupa genelinde farklı iklim ve operasyonel koşullara sahip 7 büyük ölçekli pilot sahadan biri de OEDAŞ'ın hizmet bölgesi olacak.

Dayanıklı ve karbonsuz elektrik şebekelerine geçişte karşılaşılan zorlukların ele alınacağı ve bu zorluklara yönelik çözüm önerilerinin geliştirileceği INNO4GRID projesinde ise Norveç, Macaristan, Batı Balkanlar ve Türkiye'den şirketler ve kurumlar birlikte çalışacak.

Gelişmiş şebeke teknolojileri, yenilenebilir enerji kaynaklarının kontrol mekanizmaları, şebeke izleme sistemleri gibi alanlara odaklanan projede, OEDAŞ, yönetim ve kontrol izleme çalışmalarından sorumlu olacak.

Bu kapsamda, enerji verilerinin iletimini sağlayan haberleşme teknolojilerine yönelik yeni uygulamalar test edilecek. Proje çıktıları OEDAŞ'ın hizmet bölgesindeki gerçek şebeke koşullarında da doğrulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OEDAŞ Ar-Ge Grup Müdürü Ural Halaçoğlu, şirket olarak, şebekenin daha dayanıklı ve esnek hale gelmesi için Ar-Ge çalışmalarını uluslararası iş birlikleriyle sürdürdüklerini ifade ederek,"Bu yaklaşım, yenilenebilir kaynakların ve dağıtık enerjinin sistemde daha güvenli yönetilmesine ve tüketicilere sunduğumuz hizmetin sürekliliğinin güçlenmesine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Projeler için toplam 435 bin avro hibe desteği aldıklarını aktaran Halaçoğlu, OEDAŞ Ar-Ge'nin 61 projesinden 40'ının tamamlandığını, 21'inin ise sürdüğünü belirtti.

Halaçoğlu, şirketin mühendislik birikimini farklı ülkeden paydaşlarla geliştirerek Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir altyapı hedeflerine katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Uluslararası projelerin yanı sıra tamamen kendi bünyelerinde geliştirdikleri projelerin de olduğu ifade eden Halaçoğlu, "Halihazırda, tamamı EPDK destekli 5 yerli yazılım projesi geliştirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz." bilgisini paylaştı.

Avrupa Birliği'nin 2021-2027 dönemini kapsayan 9. Çerçeve Programı Ufuk Avrupa, bilim ve teknoloji kapasitesini güçlendirmeyi, yenilik, rekabet ve istihdamı artırmayı hedefliyor. Türkiye de programa katılarak enerji, sağlık, çevre ve dijital dönüşüm alanlarında projeler geliştiriyor.

Kaynak: AA

osmangazi elektrik dağıtım, Hibe Desteği, Teknoloji, Ekonomi, Avrupa, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OEDAŞ, 435 Bin Avro Hibe Desteği Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler

11:03
Barış Alper için karar verildi Bu parayı getiren alır
Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır
10:07
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen adım geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen adım geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
09:05
Ne olacağı merak konusu Savaş dev organizasyonu da vurdu
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:18:36. #.0.4#
SON DAKİKA: OEDAŞ, 435 Bin Avro Hibe Desteği Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.