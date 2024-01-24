OEDAŞ, TEDAŞ ile iş birliği yaparak dijital atölye sistemi kullanacak

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), sektördeki eğitimlerin sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, simülasyon sistemi gibi teknolojiler kullanılarak dijital ortama aktarıldığı "TEDAŞ Dijital Atölye Sistemi"ni kullanmak üzere Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ile iş birliği sözleşmesi imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törene, TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı ve OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci'nin yanı sıra her iki kurumun yöneticileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik eğitimleri en kıymetli yatırımlarından biri olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"3 milyon kişinin hayatına dokunan bir şirket olarak, bu eğitimlerle hem iş sağlığını ve güvenliğini en üst seviyede gözetiyor hem de kaliteli hizmet noktasında çıtayı her geçen gün daha yukarı taşıyoruz. TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kurulan TEDAŞ Dijital Atölye Sistemi ile birlikte saha çalışanlarımızın beş yılda bir zorunlu olarak İstanbul'da aldığı hatırlatma eğitimlerini artık zamandan ve mekandan bağımsız olarak dijital ortamda ve kendi bünyemizde yapacağız."

Proje kapsamında sektör çalışanlarına kendi bünyesinde verdiği eğitimleri dijital ortama taşıyan TEDAŞ, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, problem simülasyon sistemi, dijital deney sistemi ve etkileşimli bilgi sistemi teknolojileri kullanarak bu eğitimleri güçlendirdi. Dileyen elektrik dağıtım şirketleri bu eğitim modülünü alarak kendi bünyesinde kullanabiliyor.