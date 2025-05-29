Ofis Yem'den EBRD ile 25 Milyon Euro Kredi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ofis Yem'den EBRD ile 25 Milyon Euro Kredi

Ofis Yem\'den EBRD ile 25 Milyon Euro Kredi
29.05.2025 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ofis Yem, EBRD ile 25 milyon Euro'luk kredi anlaşması imzaladı, yeni yatırımlara yön verecek.

Yem sektörünün önde gelen firmalarından Ofis Yem, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon Euro'luk kredi anlaşmasına imza attı. Bu kaynak Samsun'da faaliyete alınacak yeni fabrikanın lisanslı depo yatırımları ile güneş enerjisi santrali projesinin finansmanında kullanılacak.

Türkiye'de karma yem sektörünün önde gelen şirketlerinden Ofis Yem, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığı 25 milyon Euro'luk kredi anlaşmasıyla sürdürülebilirlik ve toplumsal kapsayıcılık alanlarındaki yatırımlarına ivme kazandırıyor. Şirket için önemli bir kilometre taşını ifade eden kredi anlaşması, 28 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen imza töreniyle yürürlüğe girdi.

Ofis Yem'in Yönetim Kurulu Üyesi Cem Taşkaldıran, kredi anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "EBRD ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği süreci sadece şirketimiz ve sektörümüz değil, ülkemiz için de önemli. Kriterleri karşılayan, güven veren, finansmana eriştiğinde bunu fayda oluşturacak yatırıma dönüştüren şirketler EBRD koşullarını sağlayabiliyor. 25 milyon Euro tutarındaki bu kredi, sadece yeni yatırımlarımızı değil aynı zamanda gelecek vizyonumuzu da destekliyor. Enerji verimliliği ve iklim dostu uygulamaların yanı sıra kadın istihdamını artırmaya yönelik atacağımız somut adımlarla, yem sektöründe sürdürülebilir ve kapsayıcı bir dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

EBRD Tarım İş Kolu Başkanı Natalia Zhukova de Ofis Yem'le imzalanan kredi anlaşmasıyla ilgili "Türkiye'de hayvancılık sektöründeki emisyonları azaltmak ve ulusal iklim hedeflerine ulaşmak için sürdürülebilir yeşil yem üretimine yatırım yapmak büyük önem taşıyor. Hedefe yönelik finansman desteğiyle, verimliliği artıran, dayanıklılığı güçlendiren ve tarımda düşük karbonlu bir geleceği destekleyen iklim dostu uygulamalara geçişi hızlandırabiliriz" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı yeni yatırımlar

Kredi; Samsun'da yeni yem üretim tesisinin kurulması, Samsun ve Adana'daki lisanslı depo yatırımları ve Çorum'da inşa edilecek 3,2 MW'lık güneş enerjisi santrali (GES) projesine kaynak sağlayacak. Gerçekleştirilecek yatırımlar, Ofis Yem'in enerji verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması ve gıda tedarik zincirinde kaynak kayıplarının önlenmesi hedefleri doğrultusunda önemli bir adım niteliği taşıyor.

Adana'daki lisanslı depo yatırımıyla lojistik verimliliğini artırmayı ve tedarik zincirindeki kayıpları azaltmayı hedefleyen Ofis Yem, Çorum'daki güneş enerjisi santrali ile yıllık enerji ihtiyacının yüzde 6,7'sini karşılayacak ve yılda yaklaşık bin 845 ton karbon emisyonunun önüne geçecek.

Kadın istihdamında yeni hedef yüzde 20

Yeni yatırımlarıyla sektöründeki güçlü konumunu daha da pekiştirmeyi hedefleyen Ofis Yem, yem sektöründe kadın istihdamının artırılmasını da önceliklendiriyor. Ofis Yem bu kapsamda Başkent Üniversitesi iş birliğiyle yürütülecek yeni staj programı aracılığıyla kadınların sektöre katılımını teşvik etmeyi ve 2031 yılına kadar kadın çalışan oranını yüzde 20'ye yükseltmeyi hedefliyor.

Tarım sektörünün önde gelen geri dönüşüm ekosistemlerinden birine sahip olan Ofis Yem, insan tüketimine uygun olmayan tarımsal yan ürünleri yem üretiminde değerlendirerek hem atıkları azaltıyor hem de gıda güvenliğine katkı sağlıyor. Şirket, tüm bu çalışmalarını GRI standartları doğrultusunda Sera Gazı Emisyonları (Kapsam 1, 2, 3) ölçümlemesi ile şeffaf biçimde raporlamayı sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Ekonomi, Finans, Enerji, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ofis Yem'den EBRD ile 25 Milyon Euro Kredi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok böyle transfer Galatasaray’dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
Herkes ekran başına Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda Herkes ekran başına! Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti’den yalanlama İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama
Avustralya’nın ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif Avustralya'nın ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif
Prof. Dr. Ayşe Kubat Üzüm: Türkiye’de tiroid hastalıkları çok yaygın Prof. Dr. Ayşe Kubat Üzüm: Türkiye'de tiroid hastalıkları çok yaygın
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Aniden otoyola çıkan üç yaşındaki çocuk yürekleri ağızlara getirdi Aniden otoyola çıkan üç yaşındaki çocuk yürekleri ağızlara getirdi
Arda Güler bu kez sahnede parladı Tatilde aşka geldi, sevgilisine şarkı söyledi Arda Güler bu kez sahnede parladı! Tatilde aşka geldi, sevgilisine şarkı söyledi
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

10:41
Yıldız futbolcu Galatasaray’dan ayrılacağını açıkladı: Yarın son maçıma çıkıyorum
Yıldız futbolcu Galatasaray'dan ayrılacağını açıkladı: Yarın son maçıma çıkıyorum
10:23
DEM Parti’den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
09:30
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor Anında ceza kesilecek
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor! Anında ceza kesilecek
08:52
Altında şok hareketlilik Piyasa fena sarsıldı
Altında şok hareketlilik! Piyasa fena sarsıldı
08:10
İzmir’de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu
16:15
Arda Güler’i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın
Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın
16:08
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
15:54
Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı
Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı
15:54
Harika Avcı hakkında şok iddialar Ev sahibi sessizliği bozdu
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu
15:44
Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu’nu protesto etti
Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti
15:34
A Milli Takım’ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu
15:21
Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı
Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı
15:20
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 11:13:30. #7.12#
SON DAKİKA: Ofis Yem'den EBRD ile 25 Milyon Euro Kredi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.