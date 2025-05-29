Ofis Yem\'den EBRD ile 25 Milyon Euro Kredi

Yem sektörünün önde gelen firmalarından Ofis Yem, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon Euro'luk kredi anlaşmasına imza attı. Bu kaynak Samsun'da faaliyete alınacak yeni fabrikanın lisanslı depo yatırımları ile güneş enerjisi santrali projesinin finansmanında kullanılacak.

Türkiye'de karma yem sektörünün önde gelen şirketlerinden Ofis Yem, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığı 25 milyon Euro'luk kredi anlaşmasıyla sürdürülebilirlik ve toplumsal kapsayıcılık alanlarındaki yatırımlarına ivme kazandırıyor. Şirket için önemli bir kilometre taşını ifade eden kredi anlaşması, 28 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen imza töreniyle yürürlüğe girdi.

Ofis Yem'in Yönetim Kurulu Üyesi Cem Taşkaldıran, kredi anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "EBRD ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği süreci sadece şirketimiz ve sektörümüz değil, ülkemiz için de önemli. Kriterleri karşılayan, güven veren, finansmana eriştiğinde bunu fayda oluşturacak yatırıma dönüştüren şirketler EBRD koşullarını sağlayabiliyor. 25 milyon Euro tutarındaki bu kredi, sadece yeni yatırımlarımızı değil aynı zamanda gelecek vizyonumuzu da destekliyor. Enerji verimliliği ve iklim dostu uygulamaların yanı sıra kadın istihdamını artırmaya yönelik atacağımız somut adımlarla, yem sektöründe sürdürülebilir ve kapsayıcı bir dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

EBRD Tarım İş Kolu Başkanı Natalia Zhukova de Ofis Yem'le imzalanan kredi anlaşmasıyla ilgili "Türkiye'de hayvancılık sektöründeki emisyonları azaltmak ve ulusal iklim hedeflerine ulaşmak için sürdürülebilir yeşil yem üretimine yatırım yapmak büyük önem taşıyor. Hedefe yönelik finansman desteğiyle, verimliliği artıran, dayanıklılığı güçlendiren ve tarımda düşük karbonlu bir geleceği destekleyen iklim dostu uygulamalara geçişi hızlandırabiliriz" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı yeni yatırımlar

Kredi; Samsun'da yeni yem üretim tesisinin kurulması, Samsun ve Adana'daki lisanslı depo yatırımları ve Çorum'da inşa edilecek 3,2 MW'lık güneş enerjisi santrali (GES) projesine kaynak sağlayacak. Gerçekleştirilecek yatırımlar, Ofis Yem'in enerji verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması ve gıda tedarik zincirinde kaynak kayıplarının önlenmesi hedefleri doğrultusunda önemli bir adım niteliği taşıyor.

Adana'daki lisanslı depo yatırımıyla lojistik verimliliğini artırmayı ve tedarik zincirindeki kayıpları azaltmayı hedefleyen Ofis Yem, Çorum'daki güneş enerjisi santrali ile yıllık enerji ihtiyacının yüzde 6,7'sini karşılayacak ve yılda yaklaşık bin 845 ton karbon emisyonunun önüne geçecek.

Kadın istihdamında yeni hedef yüzde 20

Yeni yatırımlarıyla sektöründeki güçlü konumunu daha da pekiştirmeyi hedefleyen Ofis Yem, yem sektöründe kadın istihdamının artırılmasını da önceliklendiriyor. Ofis Yem bu kapsamda Başkent Üniversitesi iş birliğiyle yürütülecek yeni staj programı aracılığıyla kadınların sektöre katılımını teşvik etmeyi ve 2031 yılına kadar kadın çalışan oranını yüzde 20'ye yükseltmeyi hedefliyor.

Tarım sektörünün önde gelen geri dönüşüm ekosistemlerinden birine sahip olan Ofis Yem, insan tüketimine uygun olmayan tarımsal yan ürünleri yem üretiminde değerlendirerek hem atıkları azaltıyor hem de gıda güvenliğine katkı sağlıyor. Şirket, tüm bu çalışmalarını GRI standartları doğrultusunda Sera Gazı Emisyonları (Kapsam 1, 2, 3) ölçümlemesi ile şeffaf biçimde raporlamayı sürdürecek. - İSTANBUL