Öğrenciler Yalova OSB'de Teknoloji Eğitimi Aldı - Son Dakika
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Öğrenciler Yalova OSB'de Teknoloji Eğitimi Aldı

Öğrenciler Yalova OSB\'de Teknoloji Eğitimi Aldı
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Yalova OSB, öğrencilere sanayi ve teknoloji alanında üretim süreçlerini tanıtan bir program düzenledi.

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yaz tatilinde Tekno Akademi Bilgisayar ve Robotik Kodlama Eğitimi öğrencilerini ağırladı. Öğrenciler, üretim süreçlerini ve teknoloji altyapısını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Yalova OSB tarafından düzenlenen program kapsamında öğrenciler ve eğitmenler, OSB bünyesinde faaliyet gösteren Nitelikli İstihdam Merkezi ile kurulumu devam eden Milli Teknoloji Atölyesi'ni ziyaret etti. Burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan öğrenciler, daha sonra bölgede faaliyet gösteren firmaları tanıyarak üretim süreçleri, teknolojik uygulamalar ve sanayide kullanılan yenilikçi çözümleri yerinde gözlemledi.

Teknik gezi boyunca üretim ortamını yakından inceleme imkanı bulan öğrenciler, sanayi ve teknoloji alanındaki uygulamalar hakkında bilgi edinirken, uzmanlardan merak ettikleri sorulara da yanıt aldı.

Yalova Makine İhtisas OSB yetkilileri, eğitim-öğretim yılı boyunca ilkokuldan üniversiteye kadar çok sayıda öğrenciyi sanayi ve teknoloji ekosistemiyle buluşturduklarını, yaz döneminde de teknik gezi ve tanıtım programlarını sürdürdüklerini belirtti. Yetkililer, bu ziyaretlerle çocuk ve gençlerin üretim kültürünü yakından tanımalarının amaçlandığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Yalova, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Öğrenciler Yalova OSB'de Teknoloji Eğitimi Aldı - Son Dakika

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