OİB, 2023 yılında en fazla ihracat yapan otomotiv firmalarını ödüllendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

OİB, 2023 yılında en fazla ihracat yapan otomotiv firmalarını ödüllendirdi

OİB, 2023 yılında en fazla ihracat yapan otomotiv firmalarını ödüllendirdi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), sektörde 2023 yılında en fazla ihracat başarısı gösteren firmaları ödüllendirdi. Ödül töreninde Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Türkiye'nin otomotiv sektörünün küresel tedarikte kilit noktada olduğunu vurguladı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ise Türkiye'nin son 18 yıldaki dış ticaret fazlasının yaklaşık 80 milyar dolar olduğunu belirtti. Ford Otomotiv, 2023 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren firma olarak ödüllendirildi.

30.05.2024 16:05
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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), sektörde 2023 yılında en fazla ihracat başarısı gösteren firmaları ödüllendirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni", OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik'in ev sahipliğinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye otomotiv sektörünün, kabiliyetiyle küresel tedarikte kilit noktada bulunduğunu belirtti.

Otomotiv sektörünün yaşanan dönüşümü zamanında yakalaması ve ihracatta itici güç olması için gerekli adımları atmayı sürdürdüklerini vurgulayan Ağar, şunları ifade etti:

"Elektrikli araçlar bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Türkiye'nin otomobili Togg da yeni yatırımlarla bu konuda ivme kazanıyor. Ticaret Bakanlığı olarak yurt dışı dağıtım kanalları oluşturmaktan küresel marka oluşturmaya kadar ihracatın her adımına desteklerimizi artırıyoruz. Otomotiv sektörümüzü bugüne kadar hep destekledik, desteklemeye de devam ediyoruz."

Baran Çelik de dünyanın 13'üncü, Avrupa'nın 4'üncü büyük araç üreticisi olan Türkiye'nin son 18 yıldaki dış ticaret fazlasının yaklaşık 80 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılının kutlandığı geçen sene 2022'ye göre yüzde 13 artış ve 35 milyar dolarla tüm zamanların ihracat rekorunu kırdıklarını belirten Çelik, "Bu yılın ilk 4 aylık döneminde de yüzde 5,1 artışla yaklaşık 12 milyar dolarlık ihracata imza attık. Bu yıl en az yüzde 10 büyüme ve 39 milyar dolarlık ihracat hedefi ortaya koymuştuk. Gidişat 39 milyar doların biraz altında kalacağımız yönünde. Yine de bu yılı da lider sektör olarak ilk sırada kapatacağız." ifadesini kullandı.

Çelik, araçların artık "cihaz" olarak tanımlandığı yeni mobilite ekosisteminde gerek ana gerekse tedarik sanayi olarak dönüşüme bir bütün halinde hazır olunması gerektiğini belirtti.

En fazla ihracat yapan 129 firma ödüllendirildi

Otomotiv endüstrisinde 2023 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren kuruluş Ford Otomotiv oldu.

Ağar ile Çelik, Ford Otomotiv'in ödülünü Ford Otomotiv Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı Murat Senir'e takdim etti.

Platin kategorisinde Ford Otomotiv'in ardından sırasıyla Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, OYAK Renault Otomobil Fabrikaları AŞ, Kibar Dış Ticaret AŞ, Mercedes-Benz Türk AŞ, TGS Dış Ticaret AŞ, Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, Man Truck & Bus Se Dar Türkiye AŞ ve Toyota Motor Europe Adapazarı Şubesi yer aldı.

Geçen yıl en fazla ihracat yapan ilk 129 firmaya platin, altın, gümüş ve bronz kategorilerinde ödülleri verildi.

Ödül törenine, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı Albert Saydam, TİM Başkan Vekili ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ve otomotiv firmalarının üst düzey yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA

Özgür Volkan Ağar, Baran Çelik, Türkiye, İhracat, Ford, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OİB, 2023 yılında en fazla ihracat yapan otomotiv firmalarını ödüllendirdi - Son Dakika

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