YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
ÖİB, İstanbul, Ankara, Ağrı, Çorum ve Amasya'daki 6 taşınmazın satışına onay verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ÖİB, İstanbul, Ankara, Ağrı, Çorum ve Amasya'daki 6 taşınmazın satışına onay verdi

ÖİB, İstanbul, Ankara, Ağrı, Çorum ve Amasya\'daki 6 taşınmazın satışına onay verdi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul, Ankara, Ağrı, Çorum ve Amasya'daki 6 taşınmazın satışına onay verdi. Karara göre, İstanbul'daki taşınmaz Süleyman Dönmez'e, Ağrı ve Amasya'daki taşınmazlar Bilgiç İnşaat, Tekstil, Gıda, Tarım, Nakliye, Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Amasya Şeker Fabrikası AŞ'ye, Ankara'daki taşınmazlar Adem Demirhan ve ALC Group İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılacak. Çorum'daki taşınmazlar ise Gökcan Aksoy'a satışı uygun bulundu.

03.04.2024 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul, Ankara, Ağrı, Çorum ve Amasya'daki 6 taşınmazın satışına onay verdi.

Kurumun Resmi Gazetede yayımlanan kararlarına göre, Maliye Hazinesine kayıtlı İstanbul'un Çatalca ilçesindeki 4 bin 494,57 metrekarelik taşınmazın 18 milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Süleyman Dönmez'e satışı uygun bulundu.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Ağrı'daki 6 bin 543,15 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 17 milyon 100 bin lira bedelle Bilgiç İnşaat, Tekstil, Gıda, Tarım, Nakliye, Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ye, Amasya merkez Kayabaşı Köyü'ndeki 3 bin 614,61 metrekarelik taşınmazın da 9 milyon 100 bin lira bedelle Amasya Şeker Fabrikası AŞ'ye satışı onaylandı.

Maliye Hazinesine kayıtlı Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yakacık-İmar Mahallesi'ndeki 3 bin metrekarelik taşınmazın 14 milyon 450 bin lira bedelle Adem Demirhan'a satışı kararlaştırıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Virancık-İmar Mahallesi'ndeki 1000 metrekarelik taşınmazın ALC Group İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 3 milyon 750 bin lira bedelle satışına onay verildi.

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye ait Çorum'un Mecitözü ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki 4 bin 192,16 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki yapıların bir bütün halinde 7 milyon 50 bin lira bedelle Gökcan Aksoy'a satışı uygun bulundu.

Kaynak: AA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul, Amasya, Ankara, Çorum, Ağrı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÖİB, İstanbul, Ankara, Ağrı, Çorum ve Amasya'daki 6 taşınmazın satışına onay verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Afyonkarahisar'da Güneş Enerjisi Santrali ile Tarım Arazi Sulaması
    10:16 Afyonkarahisar'da Güneş Enerjisi Santrali ile Tarım Arazi Sulaması

    Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Dünya Bankası Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında yer altından pompaj yöntemiyle sulanan tarım arazilerinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için Güneş Enerjisi Santrali kurulacak. Projenin tamamlanmasıyla tarım arazilerinin sulanması daha düşük maliyetle gerçekleştirilecek ve çiftçilerin geliri artacak.

  • Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, sürdürülebilirlik ve ihracat artışını vurguladı
    10:05 Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, sürdürülebilirlik ve ihracat artışını vurguladı

    Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın etkisiyle tekstil sektörü, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularına odaklanıyor. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) ise sürdürülebilirlik projeleriyle öncü rol üstleniyor. ETHİB, 2023 yılında ihracatını yüzde 41 artırarak başarılı bir performans sergiledi. Sektörde sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve katma değerli üretim ön plana çıkıyor.

  • Manisa'da hayvancılıkta yem ihtiyacını karşılamak için hibe destekli tohum dağıtımı başladı
    10:04 Manisa'da hayvancılıkta yem ihtiyacını karşılamak için hibe destekli tohum dağıtımı başladı

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan TAKEP projesi kapsamında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibe destekli sorgum otu tohumu dağıtımı başladı. Proje, hayvancılıkta yem ihtiyacının karşılanması ve tarım arazilerinin etkin kullanılması amacıyla hayata geçirildi.

  • Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Görev Süresini Değerlendirdi
    10:02 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Görev Süresini Değerlendirdi

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 6,5 yıllık görev süresini değerlendirdi. Başkan Aktaş, görev süresi boyunca Bursa'ya güzel işler yapmayı hedeflediğini belirtti.

  • BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı
    10:01 BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,84 düşüşle 8.964,97 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 1 azalış kaydetti. En fazla kazandıran sektör yüzde 1,35 ile spor olurken, tek kaybettiren ise yüzde 3,04 ile kimya petrol plastik oldu. Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündemi ile enflasyon verilerinin yatırımcıların odağı olduğunu belirtti.

  • TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
    09:59 TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu

    TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 artarken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti. Mart ayında fiyat artışları en fazla eğitim grubunda görüldü.


09:59 TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
09:50 Beykoz İlçe Seçim Kurulu AK Parti ve MHP’nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazı reddetti Beykoz İlçe Seçim Kurulu AK Parti ve MHP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazı reddetti
09:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü’yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
08:32 Van’daki mazbata protestoları Hakkari’ye sıçradı Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi
22:59 İstanbul’da 29 kişinin öldüğü yangının görgü tanıkları konuştu: İçeri girenleri simsiyah çıkardılar İstanbul'da 29 kişinin öldüğü yangının görgü tanıkları konuştu: İçeri girenleri simsiyah çıkardılar
10:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan HÜDA PAR’a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun
08:10 Başarılı oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla anne ve babasını kaybetti Başarılı oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla anne ve babasını kaybetti
05:17 Tayvan’da 7.4 büyüklüğünde deprem Çok sayıda bina yıkıldı, tsunami uyarısı geldi Tayvan'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı, tsunami uyarısı geldi
00:34 Hassa Belediye Başkanlığı’nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi
23:46 Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı! Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak
23:44 Acun Ilıcalı’dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler Acun Ilıcalı'dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler
23:13 Icardi’den Ali Koç’a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz Icardi'den Ali Koç'a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 10:16:35. #1.13#
SON DAKİKA: ÖİB, İstanbul, Ankara, Ağrı, Çorum ve Amasya'daki 6 taşınmazın satışına onay verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement