Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul, Ankara, Ağrı, Çorum ve Amasya'daki 6 taşınmazın satışına onay verdi.
Kurumun Resmi Gazetede yayımlanan kararlarına göre, Maliye Hazinesine kayıtlı İstanbul'un Çatalca ilçesindeki 4 bin 494,57 metrekarelik taşınmazın 18 milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Süleyman Dönmez'e satışı uygun bulundu.
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Ağrı'daki 6 bin 543,15 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 17 milyon 100 bin lira bedelle Bilgiç İnşaat, Tekstil, Gıda, Tarım, Nakliye, Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ye, Amasya merkez Kayabaşı Köyü'ndeki 3 bin 614,61 metrekarelik taşınmazın da 9 milyon 100 bin lira bedelle Amasya Şeker Fabrikası AŞ'ye satışı onaylandı.
Maliye Hazinesine kayıtlı Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yakacık-İmar Mahallesi'ndeki 3 bin metrekarelik taşınmazın 14 milyon 450 bin lira bedelle Adem Demirhan'a satışı kararlaştırıldı.
Türkiye Elektrik İletim AŞ adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Virancık-İmar Mahallesi'ndeki 1000 metrekarelik taşınmazın ALC Group İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 3 milyon 750 bin lira bedelle satışına onay verildi.
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye ait Çorum'un Mecitözü ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki 4 bin 192,16 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki yapıların bir bütün halinde 7 milyon 50 bin lira bedelle Gökcan Aksoy'a satışı uygun bulundu.
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Dünya Bankası Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında yer altından pompaj yöntemiyle sulanan tarım arazilerinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için Güneş Enerjisi Santrali kurulacak. Projenin tamamlanmasıyla tarım arazilerinin sulanması daha düşük maliyetle gerçekleştirilecek ve çiftçilerin geliri artacak.
Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın etkisiyle tekstil sektörü, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularına odaklanıyor. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) ise sürdürülebilirlik projeleriyle öncü rol üstleniyor. ETHİB, 2023 yılında ihracatını yüzde 41 artırarak başarılı bir performans sergiledi. Sektörde sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve katma değerli üretim ön plana çıkıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan TAKEP projesi kapsamında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibe destekli sorgum otu tohumu dağıtımı başladı. Proje, hayvancılıkta yem ihtiyacının karşılanması ve tarım arazilerinin etkin kullanılması amacıyla hayata geçirildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 6,5 yıllık görev süresini değerlendirdi. Başkan Aktaş, görev süresi boyunca Bursa'ya güzel işler yapmayı hedeflediğini belirtti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,84 düşüşle 8.964,97 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 1 azalış kaydetti. En fazla kazandıran sektör yüzde 1,35 ile spor olurken, tek kaybettiren ise yüzde 3,04 ile kimya petrol plastik oldu. Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündemi ile enflasyon verilerinin yatırımcıların odağı olduğunu belirtti.
TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 artarken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti. Mart ayında fiyat artışları en fazla eğitim grubunda görüldü.
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