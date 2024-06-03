OKA, 2024 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Destek Programlarını Başlattı

Ekonomi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2024 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek ve Fizibilite Desteği Programları kapsamında başvuru sürecini başlattı.

OKA tarafından başlatılan proje kapsamında proje döngü yönetimi hakkında turizm sektörü paydaşlarını eğitmek, 2024 yılı çalışma programı hakkında kurumsal paydaşları bilgilendirmek, turizme yönelik ulusal stratejiler ve öncelikler hakkında paydaşları bilgilendirmek, turizm sektörüne yönelik ulusal, ajans ve dış kaynaklı çağrılara yönelik proje hazırlama kapasitesini geliştirmek amacı ile proje geliştirme atölye çalışmaları düzenlenecek.

İlk proje geliştirme atölyesi Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği ile iş birliği ile Salıpazarı Gençlik Merkezi toplantı eğitim salonunda düzenlendi. Atölye çalışmasına, Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği, Salıpazarı Kaymakamlığı, Salıpazarı Belediyesi, Salıpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ayvacık Belediye Başkanlığı ve Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje ekibinden personeller katıldı.

Atölye çalışmasında ilk olarak, turizm sektörü bilgi sunumu ve proje döngüsü sunumları gerçekleştirildi. İkinci bölümde ise 'Salıpazarı İlçesinde Doğa Turizminin Geliştirilmesi için Kurumsal Kapasite Oluşturulması' başlıklı teknik destek projesi ve tabiat anıtı olarak ilan edilen 'Çalkaya Takım Şelalelerinin Doğa Turizmine Kazandırılması' başlıklı fizibilite projesi taslakları üzerinde çalışıldı.

Devam eden atölye çalışmaları başvuruları için merak edilen sorular ajansın telefon ve mail adresinden sorulabiliyor. - SAMSUN