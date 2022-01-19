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Okul servisleri ilk kez 'ara zam' yaptı - Son Dakika

Okul servisleri ilk kez 'ara zam' yaptı

19.01.2022 17:11
Okul servisleri ilk kez 'ara zam' yaptı

Samsun'da okul servisleri ilk kez 'ara zam' yaptı.

Samsun'da okul servisleri ilk kez 'ara zam' yaptı. Servisçiler öğrenci taşıma tarifesine yapılan yüzde 25'lik zammı az bulurken, zammın en az yüzde 40 oranında olması gerektiğini ifade ettiler.

Toplu taşıma ücretlerine zam yapılan Samsun'da öğrenci servisi ücretlerine de yüzde 25 oranında zamlandı. Yapılan zamla birlikte tarihte ilk kez bir eğitim-öğretim dönemi bitmezden tarifede değişikliğe gidilirken, aynı dönemde 2 kez zam alan servisçiler yine de zamdan memnun kalmadılar. Yeni zamlı tarife ile birlikte Samsun'daki en ucuz öğrenci servis ücreti 337,5 TL (şehir içi), en pahalı öğrenci servis ücreti ise 775 TL oldu.

"Hayatımda ilk kez ara dönemde tarife değişikliğine gidildiğini gördüm"

İlk kez dönem sonlanmadan yılda 2 kez tarifeye zam geldiğine dikkat çeken Samsun Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay, "Öğrenci servislerine yüzde 25 oranında zam yaptık. Bu zam oranından hiç memnun değiliz. Normalde biz her sene ağustos ayında yılda 1 kez fiyat tarifesi çıkartıyorduk. İlk kez ara dönemde yeni tarife çıkartmak zorunda kaldık. Akaryakıt zamları belimizi büktü ve hala bükmeye devam ediyor. Okullar açıldığında eylül 2021'de 6 TL'den mazot alıyorduk, bugün neredeyse 15 TL'ye mazot alıyoruz. Akaryakıt fiyatlarının 2 kattan fazla artmasına rağmen biz o oranda bir zam talep etmedik. Yüzde 50 oranında bir zam bile bizi tatmin etmezken en azından yüzde 40 oranında bir zam talebinde bulunduk. Pandemide en fazla zarar gören meslek grubuyuz. 2020'den beri çok zor şartlar altında yaşam sürdürüyoruz. Çok uzun yıllardır servisçilik yapıyoruz. Hayatımda ilk kez ara dönemde tarife değişikliğine gidildiğini gördüm. İnşallah bu zorlu süreçten de çıkabiliriz" dedi.

Yeni zamlı tarifenin ardından öğrenci servis ücretleri

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı servis aracı fiyat tarifesine göre; şehir içi 337,5 TL, Atakum-şehir merkezi 381,25 TL, Tekkeköy- şehir içi 381,5 TL, Çarşamba-Samsun 568,75 TL, Bafra-Samsun 612,50 TL, Kavak-Samsun 612,50 TL, Terme-Samsun 625 TL, Havza-Samsun 775 TL, Asarcık-Samsun 756,25 TL ve Ladik-Samsun ise 775 TL oldu. - SAMSUN

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Türk Lirası, Akaryakıt, Samsun, Okul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Okul servisleri ilk kez 'ara zam' yaptı - Son Dakika Ekonomi


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