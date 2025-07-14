Okul Servislerine Güvenlik Sistemi Düzenlemesi - Son Dakika
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Ekonomi

Okul Servislerine Güvenlik Sistemi Düzenlemesi

14.07.2025 11:46
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Yeni yönetmelik ile okul servislerine kamera, acil buton ve takip cihazı montajı standartlaşacak.

Okul servislerine görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip sistemi montajını yapacak firmaların niteliklerine ilişkin detaylar belli oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik"te İçişleri Bakanlığının öngördüğü ihtiyaçlara yönelik yapılan değişiklikle, araçlara takılacak kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazlarına ilişkin teknik kriterler yeniden düzenlendi.

Uygulamaya dair ayrıntılar, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürürlüğe konulan "Seri Montaj Belgelendirme Yönergesi" ile belirlendi. Düzenlemeyle, 112 Acil Çağrı Merkezine entegre çalışabilen cihaz setlerini sağlayan firmalara "Montaja Uygun Cihaz Belgesi" verilecek. Bu firmalar, TSE'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Söz konusu cihazların montaj işlemleri, 14 Temmuz itibarıyla, okul servis aracı tadilatı yapan, "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi"ne sahip tüm firmalar tarafından gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, Türkiye'de 7 bölgede en az 10 servis noktasına ulaşılması kaydıyla yeni firmaların seri montaj yetkisi almasının yolu açılacak.

Acil çağrı merkezi ile doğrudan bağlantılı olacak

Montajın yapıldığı andan itibaren sistemlerin çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilecek. Cihazlardaki uygun maliyetli SIM kartlar vasıtasıyla 112 Acil Çağrı Merkezi ile veri iletişimi tesis edilerek, insan odaklı daha güvenli seyahat sağlanacak.

Düzenlemeyle, cihaz tedarikinden sorumlu firmalar ve montaj faaliyetini yürüten firmalar birbirinden ayrılacak. Cihaz setleri standart hale getirilecek. Araçlara kaliteli, izlenebilir ve güvenli cihaz montajı yapılacak. Cihaz-araç eşleşmesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından konum takibi daha kolay hale gelecek.

Uygulamaya okul servisleriyle başlanacak, sonrasında tüm toplu taşıma araçları da dahil olacak. Cihaz bilgileri, araçların şasi numaraları ile eşleştirilecek ve izlenebilecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Ulaşım, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Okul Servislerine Güvenlik Sistemi Düzenlemesi - Son Dakika

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