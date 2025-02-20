Okumuş'tan UTTS Desteği Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Okumuş'tan UTTS Desteği Açıklaması

Okumuş, 3 bin litrenin altındaki bayilere UTTS desteği sağlanacağını duyurdu.

20.02.2025 20:02
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Başkan Okumuş'tan '3 bin litrenin altındaki bayilere UTTS desteği' açıklaması

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkanı Okumuş:

"UTTS'ye dair amacımız kayıt dışının önlenmesidir"

"3 bin litrenin altındaki bayilere cihaz kullandırma kararı aldık"

İZMİR - Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Ege Bölge Başkanlığı Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Genel Başkan İmran Okumuş, "3 bin litrenin altındaki bayilere TİM ve TTO montaj, KDV dahil cihaz kullandırma kararı aldık. UTTS'ye dair amacımız, kayıt dışının önlenmesi, hazinenin soyulmaması ve çocuklarımızın geleceğinin çalınmamasıdır. Maliyet anlamında taleplerimiz karşılandığı için davamızı geri çektik" dedi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Ege Bölge Başkanlığı Olağan Genel Kurul Toplantısı İzmir'de gerçekleştirildi. Balçova'da bulunan bir otelde düzenlenen toplantıda, günlük satışı 3 bin litrenin altında olan bayilere sağlanan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi desteği için imza töreni yapıldı. Genel kurul sonrası açıklamalarda bulunan Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkanı İmran Okumuş, "Bu bölgede 300 civarında istasyon var. Genel kurul yüksek katılımla gerçekleşti. Özellikle son zamanda konuşulan UTTS ile ilgili merak edilenler vardı. UTTS'ye ilk başta karşıydık. Hatta dava da açtık. Fakat sonrasında taleplerimiz karşılandı. Bayilerin üzerine getirilen maliyetler düşürüldü. Biz de 3 bin litrenin altındaki bayilere TİM ve TTO montaj, KDV dahil cihaz kullandırma kararı aldık" diye konuştu.

Tim ve TTO'nun ülkemizde üretildiğinden de bahseden Okumuş, şunları kaydetti:

" Konya'da üretiliyor diye korkmuşlar. Bizim UTTS'ye dair amacımız, kayıt dışının önlenmesi, hazinenin soyulmaması ve çocuklarımızın geleceğinin çalınmamasıdır. Maliyet anlamında taleplerimiz karşılandığı için davamızı geri çektik. Kayıt dışı ile ilgili konunun akaryakıt bayilerinin lehine olduğunu destekliyoruz."

Toplantıya, sendika üyeleri, iş insanları ve sektör temsilcileri katıldı. Program sonunda Genel Başkan İmran Okumuş tarafından sendika üyelerine plaket takdimi yapıldı.

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Sendika, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Okumuş'tan UTTS Desteği Açıklaması - Son Dakika

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