Oltu Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Oltu Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

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Oltu'da bir ay kapalı kalan hayvan pazarı, şap hastalığı sonrası yeniden hizmete girdi.

18.01.2025 11:18
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Hayvan pazarı yeniden açıldı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde bir aydır şap hastalığı nedeniyle kapalı olan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı.

Oltu Canlı Hayvan Pazarı, yaklaşık bir aydır kapalıydı. Şap hastalığı nedeniyle alınan kapatma kararının ardından bugün hayvan pazar tekrar açıldı. Ancak, hayvan yetiştiricileri, bölgede herhangi bir şap hastalığı vakası görülmediğini belirterek, pazarın kapalı olmasının kendilerini mağdur ettiğini söyledi.

Hayvan üreticisi Selami Düzgün, "Bugün Oltu Canlı Hayvan Pazarı'nın açılış günü. Bir aydır şap hastalığı nedeniyle kapalıydı. Ancak Oltu'da ve çevresinde herhangi bir şap hastalığı görülmemiştir. Pazarın sebepsiz yere kapatılmasından ötürü hayvan üreticileri büyük mağduriyet yaşamaktadır. Sonuçta burada bir ticaret dönüyor ve insanların bu pazara ihtiyacı var" dedi.

Bir diğer hayvan üreticisi Mehmet Dayanç ise, "Bir aydır canlı hayvan pazarımız kapalı. Bizim ne malımızı satabiliyoruz ne de bir şey yapabiliyoruz. İnsanlar mağdur durumda, malımız ahırlarda kaldı. Cebimizde paramız kalmadı. Pazarın kapanması iyi olmadı" şeklinde konuştu.

Abdullah Başar ise, "Hastalığı bahane ettiler ve bir aydır pazarı kapattılar. Ortada herhangi bir hata yokken, çiftçiyi mağdur ettiler" diyerek tepkisini dile getirdi.

Oltu'daki hayvan üreticileri, pazarın bir an önce düzgün bir şekilde çalışmaya başlamasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor. Bu arada hayvan pazarında dişi danalar 45 bin, erkek danalar 65 bin, kısır inekler 75 bin, gebe inekler 100 bin ve tosunlar 120 bin liradan satışa sunuldu. Pazarda küçük baş hayvan yok denecek kadar az olan koyunlar ise 12 bin 500 liradan satışa sunuldu.

Oltu Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Oltu Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı - Son Dakika

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