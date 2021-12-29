Üye Girişi
Oltu OSB'de fabrikalar yükseliyor - Son Dakika

Oltu OSB'de fabrikalar yükseliyor

29.12.2021 10:36
Oltu OSB'de fabrikalar yükseliyor

Erzurum Valisi Okay Memiş, Oltu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemede bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Oltu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemede bulundu. OSB'de yapımı devam eden 8 fabrika bulunduğunu aktaran Vali Memiş, "Bu fabrikalarda 600'e yakın istihdam sağlayacağız. İnşallah valiliğimiz bünyesinde bir tekstil fabrikası da biz yapıp en az 500 kişiyi daha istihdam etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Oltu OSB'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 8 fabrika inşaatının büyük ölçüde tamamlandığı bölgede, bazı fabrikalar ise deneme üretimine başladı. Farklı alanda faaliyet gösteren işletmelerin bir araya geldiği OSB, Erzurum'un önemli lezzetlerinden cağ kebabını dünyaya taşıyacak. Oltu cağ kebap fabrikası başta olmak üzere Oltu taşı ve kuyumculuk fabrikası, petek fabrikası, trapez sac ve çelik konstrüksiyon fabrikası ile peynir fabrikasını bünyesinde barındırıyor. Fabrikaların tamamlanmasıyla birlikte ilk etapta 600 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Oltu OSB'deki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada 8 fabrika inşaatının yakın zamanda biteceğini söyledi. Çalışmaların hızla ilerlediğini dile getiren Memiş, "İlimiz ve ilçelerimiz için neler yapabiliriz onun derdindeyiz. Devletin bir lirasını dahi istihdam projelerinde kullanıyoruz" dedi.

Önceliklerinin istihdam olduğunu kaydeden Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada 8 fabrikanın bitmek üzere olduğunu memnuniyetle gözlemledik. Bu fabrikalarda toplamda 600'e yakın istihdam sağlayacağız. İnşallah valiliğimiz bünyesinde bir tekstil fabrikası da biz yapıp en az 500 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz"

Oltu cağ kebap fabrikasını da gezen Memiş, fabrikada İSO ve dünya şartlarında hijyenik üretimin yapıldığını belirtti. Fabrikanın ilçeye önemli değer katacağının altını çizen Memiş, "Bu tesiste bizim meralarda beslenmiş kuzuların etlerinden yapılacak cağ kebaplar, Türkiye'ye ve dünyanın birçok yerine dağıtılacak. Böyle bir fabrikanın ilçemize kazandırılmasından dolayı Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Fuat Demir ve ortaklarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Vali Memiş'e incelemelerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Oltu Kaymakam Vekili Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir eşlik etti. - ERZURUM

Oltu OSB'de fabrikalar yükseliyor
Oltu OSB'de fabrikalar yükseliyor

YORUMLAR
500

Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam, Erzurum, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Oltu OSB'de fabrikalar yükseliyor - Son Dakika Ekonomi


Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 6-7 büyüklüğündeki depremler şaşırtıcı olmaz Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 6-7 büyüklüğündeki depremler şaşırtıcı olmaz         
10:38
Markette vatandaşa akıl almaz tuzak! Aradaki 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette vatandaşa akıl almaz tuzak! Aradaki 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:31
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5         
10:21
NASA, dünya dışındaki gezegenlerde yaşama ilişkin analiz yapması için 24 ilahiyatçıyı işe alacak NASA, dünya dışındaki gezegenlerde yaşama ilişkin analiz yapması için 24 ilahiyatçıyı işe alacak         
09:59
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03

Son Dakika Haberleri
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5
10:19 Son Dakika: Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen, görevinden alındı
10:17 Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışının ardından kripto para yasası için ilk toplantı bugün yapılacak
09:59 Çiftçi keçisinin doğurduğu insan yüzlü oğlağı görünce gözlerine inanamadı
09:56 Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı
09:52 Fatih Terim'den Farioli açıklaması geldi: İddialar doğru değil ama bana olan saygısını biliyorum
09:37 Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü
09:26 Armağan Oğuz, Masumlar Apartmanı dizisi kadrosuna katıldı
09:17 Fenerbahçe ve İSKİ davası sonuçlandı! Faiziyle ödeyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 10:42:29. #1.11#
SON DAKİKA: Oltu OSB'de fabrikalar yükseliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement