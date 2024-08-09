Oltu OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Oltu OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Oltu OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan toplantıda, bölgedeki son durum ele alındı ve çeşitli kararlar alındı.

09.08.2024 09:10  Güncelleme: 09:12
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ERZURUM (İHA) – Oltu OSB Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında yapıldı.

Oltu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki son durumun ele alındığı toplantıda; Güvenlik ve büro personeli istihdamı, ana nizamiyenin girişinin yapılması, çevre yolu kavşağının düzenlenmesi, OSB çevre yolu ve OSB sınır yolu taş duvar tahkimatının yapılması, OSB içerisindeki kanal üzerinde yol geçişinin genişletilmesi, OSB içerisindeki yol taş tahkimatının yapılması, müştemilat projelerine KUDAKA tarafından sağlanacak hibe desteğinin görüşülmesi, yer tahsisi talebinde bulunan yatırımcıların görüşülmesi, imar planı ile ruhsat ve izinlere uygun yapılaşmanın sağlanabilmesi amacıyla belirli periyotlar halinde denetimlerin yapılması maddeleri karara bağlandı.

Temennilerin ardından Vali Çiftçi, katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı kapattı. Vali Çiftçi, toplantının ardından Oltu OSB'nin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu, Karayolları 12. Bölge ve Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürleri tarafından alanda sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Çiftçi'nin Oltu ziyaretine, Kaymakam Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Adem Çelebi ve kurum amirleri eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Oltu OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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