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Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü - Son Dakika

Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü

24.11.2021 16:30

Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın Türkiye'ye gelmesi ve 100 milyar dolarlık yatırım yapacağı söylemlerinin ardından dolar ve altında geri çekilme yaşandı. Sabah saatlerinde 13.20'leri gören dolar ziyaretle birlikte 11.60'a, 764 liraları gören gram altın ise 669 liraya kadar geriledi. Şu sıralar dolar 12.04'ten, gram altın ise 688 liradan işlem görüyor.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yıllardır süren gerilimler ve yıpranan ilişkiler için yeni bir adım atılıyor. BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, bugün Türkiye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Velihat Prensi törenle karşıladı. Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın Türkiye'ye 100 milyar dolar yatırım yapacağı söyleniyor. Bu durum altın ve dolar fiyatlarını da etkiledi.

DOLAR 1.60 LİRA DÜŞTÜ

Ziyaret sonrası dolarda sert düşüş yaşandı. Sabah saatlerinde 13.20'leri gören kur, törenin başlamasıyla birlikte 11.60 seviyelerine kadar geriledi. Böylece dolar, bir gün içinde 1.60 lira gerilemiş oldu. Dolar saat 16.35 itibarıyla 12.04 liradan işlem görüyor.

ALTIN YAKLAŞIK 100 LİRA DÜŞTÜ

Benzer durum altında da yaşandı. Sabah saatlerinde 764 liraları gören gram altın, törenle birlikte 669 liraya kadar geriledi. Gram altın şu sıralar 688 liradan işlem görüyor.

DOLAR VE ALTIN DÜN REKOR KIRMIŞTI

Dün güne 11,25'ten başlayan dolar, 13.50 seviyesini görerek rekor kırdı ve günü 12.81'den tamamladı. Düne 657 liradan başlayan altının gram fiyatı ise 780 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve günü 738 liradan tamamladı.

Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü

Birleşik Arap Emirlikleri, Yatırım, Türkiye, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü - Son Dakika
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