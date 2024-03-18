Ekonomi

Online bilet satışı ve Yüksek Hızlı Tren, otobüs terminalini tenhalaştırdı

Eskişehir'de elden bilet satış yapan noktaların yarısı kapandı

Otobüs firmasında 15 yıldır yönetici olan Gökhan Güldaş:

"Bir yazıhanede 3-4 firma, 5 firma birlikte bilet satıyor"

"Bilet satışlarımızın yüzde 65'i internet ortamından yapılıyor"

25 yıldır yazıhane işletmeciliği yapan Hayati Namal:

"Hızlı tren bizi çok sekteye uğrattı"

"Sivas'a kadar açıldı, bu yüzden yani hem uzun yolumuz hem de kısa yolumuz bitiyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'deki Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde elden bilet satışı yapılan yazıhanelerin yarısı, online bilet satışı ve daha çok tercih edilen Yüksek Hızlı Tren nedeniyle kapandı.

Eskişehir Şehirler Arası Otobüs Terminali binasında bulunan ve bilet satışı yapan 50 yazıhaneden 25 tanesi kapandı. Son zamanlarda elden bilet satışının oldukça düştüğü terminalde, firmalar bir yazıhanede 5 firmaya kadar birleşerek hizmet verebiliyor. Bu durum esnafı üzerken, durumun nedeni olarak ise iki sebep ön plana çıkıyor. Biri pandemi sonrası her alanda olduğu gibi bilet satışında da insanların online işlemlere yoğunluk vermeleri. Günümüzde firma yetkililerinin aktardığı bilgilere göre bilet satışlarının yüzde 65'i internetten yapılıyor. Diğer neden ise gelişen ve yaygınlaşan Yüksek Hızlı Tren kullanımı. Son olarak Sivas'a yapılan Yüksek Hızlı Tren hattı, otobüs firmalarının işini büyük ölçüde düşürüyor.

"Bilet satışlarımızın yüzde 65'i internet ortamından"

Bir otobüs firmasında 15 yıldır yönetici olan Gökhan Güldaş, internetten yapılan satışların işlerine olan ekinsine değindi. Bilet satışlarının yüzde 65'nin online odluğunu belirten Gültaş, "Şimdi yazıhanelerin kapanmasının en büyük etkeni biliyorsunuz çok büyük bir sıkıntı geçirdik. Pandemi gibi bir dönemden geçtik bütün milletimiz. Bu pandemi sürecinde herkes doğal olarak çok büyük etkilendi. Esnafların bazıları dükkanlarını kapattı, bazıları kepenk kapattı, bazıları iflas etti, battı gitti. Şimdi bu pandemi sürecinde vatandaşlarımızın internetten daha çok yoğunlukla bilet almalarından dolayı bu gibi bazı yazıhaneler kapatmak mecburiyetinde kaldı. Onlar da şöyle bir kendilerini çare buldular, ekonomik krizden biraz daha az etkilenmek adına işte 2 yazıhane bir yazıhane olarak birleşerek işte bir yazıhane 3-4 firma, 5 firma birlikte bilet satarak kendilerine bir ekonomik krizden biraz daha olsun kendilerine göre o şekilde bir plan, program çizdiler. Yani bu aslında büyük bir etken gördüğünüz gibi otogardaki şu anda 50 tane bildiğim kadarıyla yazıhanemiz var. Hemen hemen yarısı faaliyette, yarısı değil bunlar. Şu anda bilet satışlarımızın yüzde 60'ı yüzde 65'i internet ortamından yapılıyor. Yani buraya gelen işte son dakika dediğimiz işte gelip de otogarda, 'ilk araba hangisiyse işte ona çıkart bineriz. Bursa ilk araba kaçtaysa, Ankara'ya ilk araba kaçtıysa ona bineriz' gibi gelen yolcularımızın tercihi. Onun haricinde bir biletlerimizi hemen hemen yüzde 65'i 70'i internet bileti. Şöyle baktığınız zaman da ister istemez personel kaybına sebebiyet veriyor. Yani bir firma ortalama burada bir yazıhane de 5 kişi çalıştıracak ister istemez bu 3'e düşürebiliyor. Çünkü niye internet ortamından daha fazla bilet tüketildiği, dolayı burada fazla personel gerek kalmıyor" dedi.

"Şu anda Ankara'ya çalışan Eskişehir firması yok"

25 yıldır yazıhane işletmeciliği yapan Hayati Namal ise gelişen Yüksek Hızlı Tren hatlarının kullanımın yaygınlaştığına, bunun ise işerini önemli ölçüde düşürdüğüne değinirken şöyle konuştu;

"Hızlı tren bizi sıkıntıya soktu, kısa mesafeler açıldı. İstanbul, Ankara şimdi de Sivas'a kadar açıldı. Daha da nereye kadar açılacağı belli değil. Bu yüzden yani hem uzun yolumuz hem kısa yolumuz bitiyor yavaş yavaş. İşlerimiz hızlıydı Ankara istikamet olsun İstanbul istikameti olsun bütün otobüslerimiz dolu gidip dolu geliyordu. Ama tabi hızlı tren bizi çok sekteye uğrattı. Çok firma kapandı, zaten yazıhaneler zaten görüyorsunuz çoğu boş. Yani tamamen bizi etkiledi. Şu anda Eskişehir'den Ankara'ya giden firma yok. Ancak Doğu, Güneydoğu arabaları orada geçiyor, onlar alıyor. Mesela hızlı tren açılmadan önce Eskişehir'den, Ankara'ya nereden baksan günlük 30-40 tane Eskişehir firması gidip geliyordu. Şu anda Ankara'ya çalışan Eskişehir firması yok."