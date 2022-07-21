ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımlarında daha fazla agresifleşebileceği beklentisiyle altın fiyatları gerilemeye devam ediyor. Ons altın gün içinde yüzde 0,20 değer kaybederek Nisan 2020'deki seviyesinin altına düştü. 1693 dolar seviyesine düşen ons altının gerilemesiyle gram altın yüzde yüzde 0,25 değer kaybederek 955 liraya düştü. Çeyrek altın bin 571 liraya, yarım altın 3 bin 148 liraya, tam altın 6 bin 268 liraya geriledi.

Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Ons altın 2 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika

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