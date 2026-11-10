OPEC Fonu, Şimşek'e 3 yıllık işbirliği ve özel sektör anlaşması teklif etti - Son Dakika
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OPEC Fonu, Şimşek'e 3 yıllık işbirliği ve özel sektör anlaşması teklif etti

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Antalya'daki COP31'de OPEC Fonu Genel Direktörü Abdulhamid Alkhalifa ile görüştü. Alkhalifa, üç yıllık Ülke İşbirliği Stratejisi ve Türk şirketleri için çerçeve anlaşması önerdi; Şimşek 22 Haziran'da Viyana'ya davet edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu (OPEC Fund) Genel Direktörü ve İcra Kurulu Başkanı Abdulhamid Alkhalifa ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, verimli geçen görüşmede Alkhalifa, Türkiye ile üç yıllık bir "Ülke İşbirliği Stratejisi" imzalanmasını teklif etti. Alkhalifa, Türkiye'deki özel sektör projelerinin ölçeğini artırmak amacıyla bir çerçeve anlaşması yapılmasını önerdi.

Söz konusu Ülke İşbirliği Stratejisi, bugüne kadar proje bazında yürütülen işbirliğini ilk kez çok yıllı ve öncelikleri belirlenmiş bir çerçeveye taşırken, özel sektör çerçeve anlaşması Fon'un Türk şirketlerine yönelik doğrudan finansmanını daha büyük ölçekte ve daha hızlı kullandırmasının önünü açacak.

Her iki anlaşmanın imzalanması için Bakan Şimşek, 22 Haziran'da Viyana'daki OPEC Fonu merkezine davet edildi.

Öncelikli alanlar yeşil ve dijital dönüşüm ile bağlantısallık

Bakan Şimşek görüşmede, OPEC Fonu ile işbirliğinin sağlıktan tarıma, özel sektörden yeşil dönüşüme uzanan geniş bir alana yayıldığını belirtti.

Şimşek, Fon'un deprem bölgesinde hastanelerin yeniden inşasına ve tarım işletmelerine sağladığı desteğin bölgedeki toparlanmaya önemli katkı verdiğini, Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası (TKYB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) üzerinden sunulan kaynakların ise özel sektör yatırımlarını ve yeşil dönüşümü desteklediğini ifade etti.

Görüşmede, işbirliğinin yoğunlaşmasını arzu ettikleri alanları da paylaşan Şimşek, ekonomi programının yapısal dönüşüm ayağında yeşil ve dijital dönüşümün merkezde yer aldığını belirtti.

OPEC Fonu kaynaklarının bu alanlardaki özel sektör yatırımlarına yönlendirilmesinin önemine işaret eden Şimşek, ayrıca bağlantısallığı güçlendirecek altyapı yatırımlarına, özellikle sanayi bölgelerinin limanlara bağlantısını güçlendirecek ulaştırma ve lojistik projelerine vurgu yaptı.

Demiryolu yatırımlarında işbirliği

Görüşmede demiryolu yatırımları da ön plana çıkarken, Şimşek, 7 uluslararası finans kuruluşunun ortak finansmanıyla hayata geçirilecek 6,75 milyar dolarlık INRAIL Projesi'ne OPEC Fonu'nun 250 milyon dolarla katılımından duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Şehirler arası demiryolu ulaşımını hızlandıracak ve Orta Koridor'u güçlendirecek projede, OPEC Fonu ile kredi anlaşması imzalanırken yürürlük çalışmaları da sürüyor.

OPEC Fonu'nun Türkiye'deki faaliyetleri

Merkezi Viyana'da bulunan ve 1976'da kurulan OPEC Fonu, son yıllarda Türkiye'de sağlık, tarım, yeşil dönüşüm ve ulaştırma alanlarında aktif bir kalkınma ortağı haline geldi.

Fon, 2024'te Sağlık Bakanlığının Deprem Sonrası Acil Durum Hastaneleri Projesi için 20 milyon dolar finansman sağlarken, Mart 2024'te TKYB'ye, deprem bölgesindeki tarım ve gıda işletmelerinin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçları için 50 milyon dolar kredi imkanı sundu.

TSKB'ye Şubat 2025'te, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji depolama, döngüsel ekonomi ve iklim yatırımları için 50 milyon avro kredi desteği sağlayan Fon, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu projesine 150 milyon avro, INRAIL Projesi'ne ise 250 milyon dolar destekte bulundu.

Kaynak: AA
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