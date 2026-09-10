OPEC'in günlük ham petrol üretimi ağustosta 346 bin varil arttı, en büyük artış Irak'ta - Son Dakika
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OPEC'in günlük ham petrol üretimi ağustosta 346 bin varil arttı, en büyük artış Irak'ta

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OPEC'in günlük ham petrol üretimi ağustosta önceki aya göre 346 bin varil artarak 24 milyon 81 bin varile yükseldi. Üretimde en fazla artış günlük 664 bin varille Irak'ta görülürken, en sert düşüş 399 bin varille İran'da kaydedildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, ağustosta önceki aya göre 346 bin varil artarak 24 milyon 81 bin varile yükseldi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, geçen ay üretimde en fazla artış Irak'ta görüldü. Irak'ın günlük üretimi 664 bin varil artarak 3 milyon 378 bin varile çıktı. Irak'ı günlük 54 bin varillik artışla Birleşik Arap Emirlikleri ve günlük 49 bin varillik yükselişle Kuveyt izledi.

Üretimin en fazla düştüğü ülke ise İran oldu. İran'ın günlük üretimi 399 bin varil azalarak 2 milyon 86 bin varile geriledi. Suudi Arabistan'da üretim günlük 75 bin varil, Libya'da ise günlük 9 bin varil düştü.

Böylece OPEC'in günlük ham petrol üretimi, ağustosta önceki aya göre 346 bin varil artarak 24 milyon 81 bin varile yükseldi.

Öte yandan, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük toplam ham petrol üretimi aynı dönemde 297 bin varil artarak 38 milyon 55 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC, talep artışı tahminini 2026 için düşürdü, 2027 için yükseltti

OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine ilişkin artış tahminini aşağı yönlü, gelecek yıl için ise yukarı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 380 bin varil artışla 105 milyon 840 bin varile çıkması bekleniyor. Önceki raporda, bu yıl talebin günlük 580 bin varil artacağı öngörülmüştü.

Talebin bu yıl OECD dışı ülkelerde günlük 490 bin varil artışla 59 milyon 700 bin varile yükselmesi, OECD ülkelerinde ise 110 bin varil azalışla 46 milyon 140 bin varile gerilemesi bekleniyor.

Gelecek yıl küresel petrol talebinin bu yıla kıyasla günlük 2 milyon 360 bin varil artarak 108 milyon 190 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor. Önceki raporda, gelecek yıl talep artışının günlük 2 milyon 160 bin varil düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmüştü.

Bu dönemde OECD dışı ülkelerde talebin günlük 1 milyon 920 bin varil artışla 61 milyon 620 bin varile çıkması, OECD ülkelerinde ise 430 bin varillik artışla 46 milyon 570 bin varile ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi OPEC'in günlük ham petrol üretimi ağustosta 346 bin varil arttı, en büyük artış Irak'ta - Son Dakika

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