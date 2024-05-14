OPEC Üretimi Nisanda Azaldı, Küresel Petrol Talebi Artacak - Son Dakika
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Ekonomi

OPEC Üretimi Nisanda Azaldı, Küresel Petrol Talebi Artacak

OPEC Üretimi Nisanda Azaldı, Küresel Petrol Talebi Artacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), nisanda ham petrol üretiminin önceki aya göre günlük 48 bin varil azalarak yaklaşık 26 milyon 580 bin varile gerilediğini açıkladı. Nijerya, Irak ve Venezuela'da düşen üretim, Kongo ve İran'da ise artış gösterdi. Ayrıca, küresel petrol talebinin bu yıl 2 milyon 250 bin varil artarak 104 milyon 460 bin varile yükseleceği tahmin ediliyor.

14.05.2024 13:16
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi nisanda önceki aya göre günlük 48 bin varil azalarak yaklaşık 26 milyon 580 bin varile geriledi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, nisanda ham petrol üretimi Kongo ve İran'da artarken, Nijerya, Irak ve Venezuela'da düştü.

Günlük petrol üretimi Nijerya'da 46 bin varil, Irak'ta 32 bin varil ve Venezuela'da 13 bin varil azaldı. Aynı dönemde Kongo'da petrol üretimi 21 bin varil, İran'da 14 bin varil artış gösterdi.

Grubun en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da üretim geçen ay 2 bin varil arttı.

OPEC'in ham petrol üretimi nisanda önceki aya göre günlük 48 bin varil azalarak yaklaşık 26 milyon 580 bin varile düştü.

Dünyadaki sondaj kuyusu sayısı geçen ay 60 azalışla 1797'ye geriledi. Sondaj kulesi sayısı OPEC ülkelerinde 4, OPEC dışı ülkelerde ise 56 düştü.

Küresel petrol talebinde artış

Bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2 milyon 250 bin varil artarak 104 milyon 460 bin varile yükseleceği tahmin ediliyor.

Petrol talebindeki büyümenin hava yolu ve kamyon taşımacılığı dahil olmak üzere karayolu ulaşımı ile OECD üyesi olmayan ülkelerde sanayi, inşaat ve tarım faaliyetlerindeki artıştan kaynaklanacağı öngörülüyor.

Ayrıca Çin ve Orta Doğu başta olmak üzere OECD dışı ülkelerdeki kapasite artışlarının ve petrokimya marjlarının talep artışı üzerinde etkili olması bekleniyor.

Küresel talebin 2025'te günlük 1 milyon 850 bin varil artışla 106 milyon 310 bin varile çıkacağı, OECD ülkelerinde günlük 100 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 700 bin varil artacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi OPEC Üretimi Nisanda Azaldı, Küresel Petrol Talebi Artacak - Son Dakika

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