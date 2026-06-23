Oracle'dan 21 Bin Çalışana İşten Çıkarma - Son Dakika
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Oracle'dan 21 Bin Çalışana İşten Çıkarma

Oracle\'dan 21 Bin Çalışana İşten Çıkarma
23.06.2026 10:34
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Oracle, yapay zeka entegrasyonu nedeniyle 21 bin çalışanını işten çıkardı, iş gücü azalıyor.

Küresel teknoloji sektöründe yapay zekanın hızla ilerleyişi, şirketlerin iş yapış şekillerini kökünden değiştirirken, istihdam piyasasında da adeta deprem etkisi yaratıyor. İş süreçlerini yapay zeka teknolojilerine göre yeniden yapılandıran ABD merkezli yazılım devi Oracle, bu dönüşümün faturasını çalışanlarına kesti.

İŞ GÜCÜNÜN YÜZDE 13'Ü İLE YOLLAR AYRILDI

Şirket tarafından yayımlanan son faaliyet raporu, işten çıkarmaların ulaştığı devasa boyutu gözler önüne serdi. Rapora göre; 31 Mayıs 2026 itibarıyla Oracle'ın tam zamanlı çalışan sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 162 bin seviyesinden 141 bine geriledi. Gerçekleşen 21 bin kişilik işten çıkarma, dev şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 13'üne tekabül ediyor.

Yönetim değişiklikleri, ürün geçişleri, satın almalar ve stratejik uyumlanmaların da gerekçe gösterildiği raporda asıl vurgu yapay zekaya yapıldı. Yapay zeka teknolojilerinin operasyonel süreçlere entegre edilmesinin iş gücünde kesintilere yol açtığı ve bu daralma eğiliminin gelecekte de devam edebileceği açıklandı.

TAZMİNAT GİDERLERİ 1,84 MİLYAR DOLARA FIRLADI

Geniş çaplı işten çıkarma dalgası, Oracle'ın mali tablolarında da ciddi dalgalanmalara neden oldu. Şirketin iş süreçlerini yeniden yapılandırma çabaları ciddi bir maliyet kalemi oluşturdu. Mayıs 2025'te 374 milyon dolar olarak kaydedilen kıdem tazminatı ödemeleri ve diğer yeniden yapılanma giderleri, son mali yılda rekor bir artışla 1,84 milyar dolara yükseldi.

VERİMLİLİK KAYBI VE KESİNTİ UYARISI

Şirket yönetimi, bu köklü organizasyonel değişikliklerin bazı riskleri de beraberinde getirdiği konusunda uyardı. Yeniden yapılanma çabalarının iş süreçlerinde kesintilere yol açabileceği belirtilirken, belirli rollerde oluşacak nitelikli iş gücü açığının verimlilik kaybına neden olarak şirket kazançlarını kısa vadede olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.

KÜRESEL TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE ENDİŞE BÜYÜYOR

Oracle cephesinde yaşananlar, teknoloji dünyasındaki daha büyük bir tablonun sadece bir parçası. Başta ABD olmak üzere dev teknoloji şirketleri, veri merkezleri ve yapay zeka altyapılarını inşa etmek için yüz milyarlarca dolarlık devasa bütçeler ayırıyor. Ancak şirketler, bu devasa bütçeleri finanse edebilmek için en büyük gider kalemlerinden biri olan "iş gücü" maliyetlerini kısma yoluna gidiyor.

Teknoloji sektöründeki işten çıkarmaları yakından takip eden Layoffs.fyi sitesinin güncel verilerine göre, dünya genelinde sadece bu sektörde yaşanan işten çıkarmalar bu yıl 121 bini aşmış durumda. Yapay zekanın yükselişinin iş gücü piyasasında yarattığı bu tahribat, gelecekteki istihdam modellerine yönelik endişeleri daha da derinleştiriyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Yapay Zeka, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Yazılım, Oracle, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Oracle'dan 21 Bin Çalışana İşten Çıkarma - Son Dakika

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