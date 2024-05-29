Ordu Büyükşehir Belediyesi Karabuğday Üretimi İçin Harekete Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karabuğday Üretimi İçin Harekete Geçti

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karabuğday Üretimi İçin Harekete Geçti

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de talebin aştığı karabuğday üretimi için deneme ekimi yaptı. Üreticilere alternatif gelir kaynağı oluşturmayı ve iç piyasadaki üretime katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında, alım garantili olarak karabuğday tohumu dağıtıldı.

29.05.2024 16:39  Güncelleme: 16:41
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, gluten hassasiyeti olanlar için önemli bir ürün olan ve Türkiye'de talebin 40 bin tonu aştığı karabuğday üretimi için harekete geçti. 40 bin tonluk talebin yalnızca 2 bin tonunun üretildiği Türkiye'de, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Ordu'da ilk kez hem üreticilere alternatif bir gelir kaynağı oluşturmak, hem de iç piyasadaki üretime katkı vermek amacıyla karabuğday deneme ekimi yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 'kendi kendine yeten şehir' sloganıyla atıl tarım arazilerini tarıma kazandırmak, kırsal kesimdeki üreticilerin gelir kaynaklarının arttırmasını sağlamak, ürün çeşitliliğini desteklemek ve birim alandan daha fazla gelir elde edilmesi hedefiyle başlattığı tarım yatırımları giderek büyüyor.

İlde tarımsal alanlardan üreticinin daha fazla gelir elde etmesi ve tarım alanlarının ekonomiye daha fazla girdi sağlaması için Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile başlatılan projelere bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda yapısal özellikleri bakımından üretiminin daha verimli olması düşünülen, Ordu'nun iklim şartlarına uygun ve pazar değeri yüksek olan karabuğdayın deneme ekimi Mesudiye ilçesinde gerçekleştirildi.

Alım garantili olacak

Karabuğday yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Konacık, Üçyol ve Yağmurlar Mahallesi'ndeki üreticilere ilk etapta bin 200 kilogram karabuğday tohumu dağıtıldı. Karabuğdayın ekimi yine Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım Makineleri Parkında bulunan kombine ekim mibzeri ile yapıldı. Öte yandan üreticilere alım garantisi verilerek dağıtılan tohumlardan hasat edilen ürünler ise birçok tarımsal projede olduğu gibi yine Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak Ordu'ya gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Konya'da hizmet veren Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Ahmet Güneş Mesudiye'de karabuğday denemesi yapacak olan üreticilere karabuğday hakkında önemli bilgiler verdi.

"Ordu'nun karabuğdayda lokomotif olacağını düşünüyoruz"

Karabuğday hakkında hem teknik bilgiler hem de üretimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ziraat Mühendisi Ahmet Güneş, "Ordu'da ilk defa karabuğday ekimi yapıyoruz. 3 aylık bir ürün. İnşallah 3 ay sonra bu ürünün hasadını yapacağız. Bu ürün dünyada 3,5 milyon hektarlık bir alanda ekiliyor. En büyük üreticiler Çin, Rusya ve Kazakistan. Bunların yıllık 200 bin ton ihracat rakamları var. Bu üründen ortalama 40 bin ton ülkemize girişi var. Şu anda ülkemizdeki ekim alanı 50 bin dekar civarında. Biz istiyoruz ki ülkemizde bu 40 bin tonluk ihtiyacı hem kendimiz karşılayalım hem de ihracatta bir paya sahip olalım. Ordu'nun, Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde glutensiz ürünlerde ve karabuğdayda lokomotif olacağını düşünüyoruz. Buradan çıkan ürünleri de değerlendirecek olan Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Bölgesinde öncülük yapmış olacak" ifadelerine yer verdi.

"İlçemizin atıl arazileri her geçen gün tarıma kazandırılıyor"

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Mesudiye'nin tarım ve hayvancılıkta önemli bir noktaya geldiğini aktaran Mesudiye Ziraat Odası Başkanı Mustafa Başarslan, ilçenin atıl arazilerinin tarıma kazandırıldığını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ethem Gözkonan da dağıtımı yapılan bin 200 kilogramlık tohumdan elde edilecek tüm ürünleri Büyükşehir Belediyesi'nin satın alacağını belirtti. Gelecek sezonda yapılacak olan üretimlerde de önemli bir hususa dikkat çeken Gözkonan, buğday borsalarında açıklanan fiyatın en az iki katı fiyatla Büyükşehir Belediyesi'nin ürünü alacağına dikkat çekti.

Arazisinde karabuğday denemesi yapan Mesudiyeli üreticiler ise memnuniyetlerini dile getirdiler. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ordu Büyükşehir Belediyesi Karabuğday Üretimi İçin Harekete Geçti - Son Dakika

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