Türkiye'de en çok bal üretiminin yapıldığı Ordu'da, ana arı yetiştiriciliğinin yaygınlaşması için eğitimler düzenleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Ana Arı Yetiştiriciliği Talimatnamesi' kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Ordu İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından Karapınar Mahallesi'nde ana arı yetiştiriciliği kursu düzenleniyor. Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden konunun uzmanı araştırmacılar tarafından 15 gün süreyle ziraat mühendislerine, veteriner hekimlere ve Ordu İli Arı Yetiştiricileri Birliği'ne kayıtlı olan arıcılara, koloni bireyleri tanıma, ana arının kolonideki önemi, ana arının kalitesini etkileyen faktörler, üretim yöntemleri, kalite kontrolü, bankalama, koloniye kazandırma başta olmak üzere, damızlık ana arı yetiştiriciliği uygulama talimatnamesi ile damızlık ana arı üretimi hakkında eğitim verilecek.
Vali Muammer Erol, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, Ordu İl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi ile birlikte ana arı yetiştiriciliği eğitim alanında 23 kursiyerlerin çalışmalarını yerince inceleyerek, kursiyerlere başarılar diledi. Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Muammer Erol, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden konunun uzmanı araştırmacılar tarafından 15 gün süreyle ziraat mühendislerine, veteriner hekimlere ve Ordu İli Arı Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı olan arıcılara ana arı yetiştiriciliği konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildiğini söyledi.
Vali Muammer Erol'a incelemeler sonrası kursiyerler adına arıcı körüğü hediye edildi.
Düzenlenen kurs sonunda yapılacak sınav sonrası başarılı olan kursiyerlere ana arı yetiştirici sertifikası verilecek. - ORDU
Son Dakika › Ekonomi › Ordu'da Ana Arı Yetiştiriciliği İçin Eğitimler Düzenleniyor - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılı faaliyet raporunu İBB Meclisine sundu. İmamoğlu, raporda yapılan yatırımları ve hizmetleri detaylı bir şekilde açıkladı. Ayrıca, İBB'nin iştirak şirketlerinin 2023 yılını karla kapattığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Yılmaz, Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması hedefine yönelik istişarelerde bulunduklarını ve kamu-özel sektör işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.
Çin'in güneyindeki Shenzhen metropolünden yerel yetkililer, şehrin dış ticaretinin bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,8 artışla 1,02 trilyon yuana (yaklaşık 140,8 milyar ABD doları) ulaştığını açıkladı. Shenzhen'in özel işletmelerinin dış ticareti ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 artışla 720,96 milyar yuana ulaştı ve şehrin toplam ticaret hacminin yüzde 70,7'sini oluşturdu.
Çin'in Shanghai limanları üzerinden 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 30,7 artışla 529.000 araç ihraç edildi. Waigaoqiao liman bölgesindeki gümrüklerde ise bir önceki yıla göre yüzde 20'nin üzerinde bir artışla 280.000'den fazla araç ihraç edildi. Yangshan gümrüğü ise yeni enerjili araçların yüzde 70'inden fazlasını işlemden geçirdi.
Yalova Dr. Hülya Kaya başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda bir önceki dönemde kentte yapılan yatırımlar değerlendirildi.
Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan kovanlarda üretilen narenciye balının sağımı için hasat etkinliği düzenlendi. Vali Ali Hamza Pehlivan'ın da katıldığı etkinlikte, Mersin'in Türkiye genelinde arı kovanı sayısıyla 4. sırada yer aldığı ve yıllık yaklaşık 115 bin ton bal üretiminin 3 bin 500 tonunun burada gerçekleştirildiği belirtildi.
DSİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'da son 21 yılda inşa edilen sulama tesisleri ile 217 bin 740 dekar tarım arazisi sulamaya açıldı. Ayrıca, yapılan yatırımlarla 9 baraj ve 2 gölet inşa edilerek 119,68 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşıldı. Kastamonu'da taşkın riskini azaltmak için tamamlanan 80 taşkın koruma tesisi ile şehir merkezi, yerleşim yerleri ve arazilerin taşkın kontrolü sağlandı. Ayrıca, Kastamonu'da 86 bin 710 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldı ve 13 HES tesisi ile yıllık 327,38 gigawatt enerji üretimi sağlandı.
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