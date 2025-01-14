Ordu\'da Aşçılara Kaz Eti Eğitimi Verildi

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Ordu'da aşçılara 'kaz eti' eğitimi

Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile yaygınlaşan kaz yetiştiriciliğinin ardından şimdi de kaz eti Ordu restoranlarının menüsüne ekleniyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle başlatılan alım garantili kaz yetiştiriciliği ile üreticiler bu alana ilgi duymaya başladı. Büyükşehir Belediyesi de Ordu'da üretilen ve kesimi yapılan kazlara ilgi gösteren işletmelerin restoran menülerinde yer vermeyi planladığı kaz etleri için aşçılara eğitimler verdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 2019 yılında göreve gelmesi ile 'Kendi Kendine Yeten Şehir' sloganıyla başlattığı tarım destekleri hız kesmeden sürüyor. Desteklerin yanı sıra üretilen her değere sahip çıkan Büyükşehir Belediyesinin 'alım garantisi' üreticilere hem güven veriyor hem de yeni alanlarda üretime teşvik ediyor. Bu kapsamda Ordu'da yetiştirilen kazlar, yine Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak Kanatlı Kesimhanesinde yapılan işlemlerin ardından satışa hazır hale getiriliyor.

Aşçılar kaz eti pişirmenin inceliklerini öğreniyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından alımı yapılan kazlara Ordu'daki işletmelerin ilgi göstermesi üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi kaz etinin yemek menülerinde yer alması ve usulüne uygun yapılması amacıyla işletme şeflerine eğitim verdi. Büyükşehir Belediyesi himayesinde uzman ustalar tarafından Ordu'nun farklı ilçelerindeki işletme şeflerine kaz etinin pişirilme ve sunum teknikleri anlatıldı.

"Kaz etini yaygınlaştırmak istiyoruz"

Fatsa ilçesinde faaliyetlerini sürdüren ve restoran menülerinde kaz etine de yer vermeye başlayacaklarını aktaran işletmenin Gıda Mühendisi Hilal Doğrucu Dindar, kaz etinin halka buluşturmak ve Ordu'da yaygınlaştırmak istediklerini belirtti. Yerel üreticileri de destekleyeceklerini ifade eden Dindar, şunları kaydetti:

"Tarım teşkilatı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi kaz üretimini yaygınlaştırma amacıyla çalışmalar yürütürken bizde Ordulu bir işletme olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. İşletme olarak kaz etinin halkımıza sunulması ve yaygınlaşması için üretimde sofraya uzanan süreçte aktif bir rol üstleniyor. Böylelikle hem ülke ekonomisine hem de çiftçimizin gelir kaynaklarını artmasına katkı da bulunmaktan mutluluk duyuyoruz."

1 kazdan 4-5 çeşit gelir sağlanıyor

Öte yandan kaz yetiştiriciliğinde üreticiler kuluçkalık yumurta, civciv, etlik kaz ve kaz tüyü satışıyla büyük oranda gelir elde ediyor. Kaz eti, kaz ciğeri yemek sektöründe oldukça tutulurken, kaz tüyü tekstil endüstrisinde kullanılan değerli bir ürün olarak ön plana çıkıyor.

"Kaz etinin Karadeniz sofralarında olmasını istiyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, kaz etinin Ordu sofralarına kazandırmak istediklerini söyledi.

Tezcan, "Kaz, Karadeniz mutfağında pek olmasa da gastronominin önemli bir ürünü. Bizde bu ürünün Karadeniz'de sofralarında olmasını istediğimiz için hem üretimini hem de tüketicilere kadar uzanan süreçlerini yürütüyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla kaz etinin Ordu'da sofralarda olmasını istiyoruz" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ethem Gözkonan kaz yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın vizyonuyla her türlü hayvansal ve bitkisel üretimi Ordu'da daha da ileri noktalara taşımak istiyoruz" diye konuştu.