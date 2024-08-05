Ordu'da Fındık Hasadı Dualarla Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Fındık Hasadı Dualarla Başladı

Ordu\'da Fındık Hasadı Dualarla Başladı

Türkiye'nin en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu'da fındık hasadı başladı. Üreticiler sabah erken saatlerinden itibaren fındıkları toplamaya başladı. Hasat programına Ordu Valisi, ziraat odası başkanları ve protokol mensupları da katıldı.

05.08.2024 11:06  Güncelleme: 11:10
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Türkiye'de en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu'da hasat dualarla başladı.

Türkiye'nin önemli ihracat ürünleri arasında yer alan fındığın hasadı Ordu'da sahil kesimlerinde resmi olarak bugün itibarıyla başladı. Üreticiler sabah erken saatlerinden itibaren bahçelere girerek fındıkları toplamaya başladı. Altınordu Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Eskipazar Mahallesi'nde bir üreticinin bahçesinde protokol mensuplarının da katılımı ile katılımıyla fındık hasadı programı düzenlendi.

"Fındık bizim için son serece önemli bir ürün"

Düzenlenen programda üreticilerle birlikte hasat yaptıktan sonra açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Allah'a şükürler olsun tekrara fındık sezonuna kavuştuk ve ilk hasadımızı Ordu Valimiz, ziraat odaları başkanlarımız ve bahçe sahiplerimiz ile birlikte yapıyoruz. Fındık bizim için son derece önemli bir ürünümüz. Dolayısıyla bunun emeğinin değerlendirilmesi, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi ve fındık politikası tekrar canlı bir şekilde ele alınacak. Alanların fındık dikim kanununa uygun olarak uygulanması en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Piyasanın serbestleşmesi de son derece önemli. Serbest piyasa konusunda bizler de Ordu Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile hükumetimiz olarak devreye giriyoruz ve inşallah çok daha pozitif bir ortama doğru gideceğiz, hem Karadeniz'de hem de Türkiye'de fındık gerçek değerini bulacak. Bundan dolayı da Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Ordu'daki tarım alanlarının yüzde 87'sini fındık oluşturuyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 5 Ağustos tarihi itibariyle sahil kesimlerinde fındık hasadının başladığını söyledi. Ordu'daki tarım arazilerinin yüzde 87'sini fındık olduğunu belirten Yılmaz, "Ekonomimizin can damarı, ilimizin yeşil altını" ifadelerine yer verdi.

"Ülke ekonomisine 2 milyar dolar döviz kazandırıyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 200 bin tondan fazla üretim ile Ordu'nun, Türkiye'deki fındığın yaklaşık 3'te birini ürettiğini söyledi. Soydan, "Fındık ülkemize 2 milyar dolar gibi bir döviz kazandırıyor, yüzde 85'inin de ihracatını yapıyoruz. Bu günlerde belirlenen hasat tarihlerine uymamızda fayda var. Erken hasat hızlı bir şekilde su kaybıyla birlikte bezik ve randıman kaybı oluşturabiliyor" şeklinde konuştu.

Fındık hasat programında Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, ilçe ziraat odaları başkanları da katıldı.

Öte yandan oluşturulan komisyon tarafından yürütülen rekolte tespit çalışmalarına göre Türkiye genelinde bu yıl 738 bin 931 ton, Ordu'da ise 202 bin 41 ton fındık üretimi olması bekleniyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Türkiye, Ordu, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da Fındık Hasadı Dualarla Başladı - Son Dakika

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