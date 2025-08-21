Ordu'da Fındık Hasadı ve İmece Usulü Temizlik - Son Dakika
Ordu'da Fındık Hasadı ve İmece Usulü Temizlik

21.08.2025 08:51
Ordu'da fındık hasadı tamamlandı, üreticiler imece usulü ile kurutma ve seçme işlemleri yapıyor.

Ordu'nun sahil kesimlerinde hasadı tamamlanan fındıkların kurutma ve seçme işlemleri sürüyor. Üreticiler, imece usulü hep birlikte çalışarak, kurutma aşamasında olan mahsullerini yüksek randıman gelmesi adına çürük, kırık ve diğer etkenlerden temizliyor.

Ordu'da sahil kesimlerinde 4 Ağustos olarak belirlenen hasat sezonu bazı noktalarda tamamlanırken, fındıklarını toplayan üreticiler mahsullerini kurutma ve seçme telaşına düştü. Üreticiler, patoza verdikleri fındıkları hem harmanlarda kurutmaya, hem de seçmeye çalışıyor. Böylelikle seçilen fındıklar daha yüksek randımanlı geliyor, yüksek fiyattan satılıyor.

Altınordu ilçesinin Karacaömer Mahallesi'nde ise hasadı tamamlanan fındıklar bazı noktalarda harmanları doldurdu. Bu yıl nisan ayında etkili olan zirai don nedeniyle rekoltede ciddi düşüş yaşanırken, hasadı yapıldıktan sonraki işlemleri yapılan fındıklar imece usulü seçiliyor.

"Randıman yüksek gelsin diye seçiyoruz, imece usulü daha kolay"

Kurutmak için harmanlarına serilen fındıkları imece usulü seçtiklerini ifade eden Şefahat Öner, "Kurutma işlemi olurken çürük ve iç fındıklarını seçiyoruz. Sonrasında da satacağız. Fındık işi zor, imece usulü daha kolay oluyor. Tüm aşamaları yardımlaşma ile oluyor. Randımanda çürük çıkmasın diye seçiyoruz, geriye temiz fındık kalıyor" dedi.

"Birbirimize destek oluyoruz"

Fındıklarını toplayıp harmana getirdikten sonra patoz işleminden geçtiğini ve son olarak kurutma aşamasında çürük ve diğer maddelerden temizlemek için imece usulü temizlediklerini aktaran Emine Çiçek, "Tek başına zor oluyor, burada birlikte seçiyoruz, birbirimize destek oluyoruz. Fındıkta işin büyük kısmı makine kullanılmadan insan gücü ile yapılıyor" diye konuştu.

"Randımanın iyi olması gerekiyor"

Yusuf Öner isimli üretici ise hasat ve sonrasındaki tüm işlemleri tamamladıkları fındıkları randımanın iyi olması adına seçtiklerini kaydetti. Öner, "Fındığın daha değerli olması gerekiyor. Bugün bir Antep fıstığının fındığa göre 3 kat daha değerli olması üzücü, değerini bulmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yeter Öner de daha yüksek fiyattan fındıklarını satabilmek için güzel bir şekilde seçme işlemleri yaptıklarını kaydetti. - ORDU

Kaynak: İHA

