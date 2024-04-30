Ordu\'da Kamu Yatırımları Değerlendirildi

Ekonomi

Ordu Valisi Muammer Erol, 2024 yılı mart ayı sonu itibarıyla ildeki kamu yatırım projesi sayısının 270 adet olduğunu belirterek, "Bu yatırımların toplam proje bedeli yaklaşık 46 milyar 798 milyon TL, önceki yıllar harcaması 19 milyar 936 milyon TL, yılı ödeneği 6 milyar 236 milyon TL, yıl içi harcaması ise 751 milyon TL'dir" dedi.

Ordu Valiliği konferans salonunda sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak için gerçekleştirilen toplantıda, amacıyla 2024 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Koordinasyon toplantılarının önemine vurgu yapan Vali Muammer Erol yaptığı konuşmada, ilgili yatırımcı kuruluşların resmi yazışma işlemlerini beklemeden ivedilikle çalışmalarını hızlandırmaları gerektiğinin altını çizdi. Vali Erol, konuşmasında il genelinde tamamlanan ve yapımı devam eden yatırımlarla ilgili, "2024 yılı Mart ayı sonu itibarıyla ilimizdeki kamu yatırım projesi sayısı 270'tir. Bu yatırımların toplam proje bedeli yaklaşık 46 milyar 798 milyon TL, önceki yıllar harcaması 19 milyar 936 milyon TL, yılı ödeneği 6 milyar 236 milyon TL, yıl içi harcaması ise 751 milyon TL'dir" diye konuştu.

"270 kamu yatırım projesinden 165 adedi devam ediyor"

Projelere 20 milyar 688 milyon TL harcama yapıldığını belirten Vali Muammer Erol, yatırımlarda projelerin toplam bedeline göre yüzde 44,21 oranında nakdi gerçekleşme sağlandığını ifade ederek, "Yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızın İl Yatırım Takip Sistemi'ne (İLYAS) girmiş olduğu verilere göre ilimizde yürütülen 270 adet kamu yatırım projesinden 165 adedi devam ediyor, 23 adedi ihale ve 63 adedi proje aşamasında bulunmaktadır. Yıl içerisinde 19 adet projede yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanarak yatırımlar tamamlanmıştır. İlimizdeki toplam 270 yatırım projesinin 29 adedi Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ Genel Müdürlüğü'ne, 54 adedi ilçe belediyelerine, 187 adedi ise yatırımcı il ve bölge müdürlüklerine aittir" şeklinde konuştu.

Toplantıda, ilçe belediye başkanları ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımların son durumları hakkında bölge müdürlerinden detaylı bilgiler de aldılar ve taleplerini ilettiler.

Toplantıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile sanayi ve ticaret konusunda faaliyet gösteren STK temsilcileri de katıldı. - ORDU