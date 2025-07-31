Ordu'da 'Türkiye'nin Kahramanları' Projesi Buluşması

Ordu'da, " Türkiye'nin Kahramanları" projesinin 12. il buluşması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Güvenilir Ürün Platformunca hayata geçirilen, yerel üretimin hareketlendirilmesi ve ticaretin geliştirilmesini amaçlayan proje kapsamında, Gülyalı ilçesindeki alışveriş merkezi salonunda program düzenlendi.

Odu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğindeki programda üreticiler, perakende sektöründen e-ticarete, ihracatçılardan gastronomi sektörüne 35'e yakın alıcı ve yatırımcının yetkililerinden oluşan heyetle görüşerek ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, programda yaptığı konuşmada, "Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu" modelini benimsediklerini, bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Başta fındığın işlenmesi olmak üzere alternatif gelir kaynakları oluşturacak projeler gerçekleştirdiklerini anlatan Güler, şöyle devam etti:

"Biz dünyanın en çok fındık üreten şehriyiz. Bir yerde tekel durumundayız. Ama tekel olunan bir yerde fiyatı belirlemiyoruz. Bunu çözmeye başladık. Fındığı biz kabuklu satardık. Kırmaya başladık, sonra kavurmaya, sonra ezme yapmaya başladık. Fındık kabuğunu yakıyorduk, şimdi ondan aktif karbon fabrikası kurduk. Sadece kabuğundan yüz kadar ürün çıkıyor."

Güler, 19 kadın kooperatifi kurduklarını ve üretim yaptıklarının altını çizdi.

Rusya- Ukrayna savaşına işaret eden Güler, "Bakın hemen denizin karşısında savaş var. Bu savaş bittiğinde tedarik ürünlere ihtiyaç olacak. Biz neden bu ürettiklerimizi oralara satmayalım. Ukrayna-Rusya savaşı bitince Ordu bu alanda tedarik ürün noktasında çok önemli bir konumda yer alacak." ifadelerini kullandı.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ise proje ile amaçlarının yerel üreticileri, alıcılarla buluşturarak satış inisiyatiflerini geliştirmek olduğunu belirterek, "Bu kapsamda önde gelen marketlerin ve e-ticaret sitelerinin yetkilileri üretici ile buluşuyor. Bu sayede üreticilerimiz tüm merak ettiklerini kendilerine sorabiliyor, onlar da üreticileri daha iyi pazarlama konusunda bilgilendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu da Ordu'nun birçok ürününün Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'in girişimleri sayesinde zincir marketlerde satıldığını vurguladı.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel de kooperatifleşme ve birlikte hareket etmenin önemine işaret etti.

Hepsiburada Kıdemli Pazaryeri Eğitim Müdürü Nazlı Sinem Süllü'nün üreticilere bilgi aktardığı programda, projeye katkıda bulunan ekonomi yazarları ve iş insanlarına Vali Muammer Erol ve Başkan Güler tarafından plaket verildi.

Etkinlik kapsamında e-ticaret ve iş geliştirme eğitimleri de düzenlendi.