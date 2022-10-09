Ordu haber! Ordu'da kivi üreticileri yeni sezon fiyatından memnun değil - Son Dakika
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Ordu haber! Ordu'da kivi üreticileri yeni sezon fiyatından memnun değil

09.10.2022 14:52
Ordu haber! Ordu'da kivi üreticileri yeni sezon fiyatından memnun değil

Ordu gelişmesine göre Ordu'da fındığın yanında alternatif olarak üretilen ve 22 yıldır il ekonomisine katkı sunan kivi hasadına yaklaşık bir ay kalırken, üreticiler bu sezon bekledikleri fiyatı alamadıklarını belirtti.

Ordu'da fındığın yanında alternatif olarak üretilen ve 22 yıldır il ekonomisine katkı sunan kivi hasadına yaklaşık bir ay kalırken, üreticiler bu sezon bekledikleri fiyatı alamadıklarını belirtti.

Geçen yıl 8 bin ton ürün alınan Ordu'da bu sezon 10 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor. Kentte mazisi yaklaşık 30 yıl öncesine dayanan kivi, 22 yıldır üretilerek kent ekonomisine katkı sunuyor. Fındığın yanında alternatif olarak üretilen ve her geçen gün yaygınlaşan kivi, geçtiğimiz yıl 8 bin ton rekolte ile Ordu ekonomisine yaklaşık 60 milyon TL girdi sağlarken, üreticiler bu sezon 10 bin ton rekolte beklenen kivinin fiyatının 9 TL civarında olmasının kendilerini zor durumda bıraktığını belirtiyor.

"Rekolte yüksek ancak fiyat beklediğimiz gibi değil"

Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, kasım ayının ilk haftasında yapılması beklenen hasat öncesi fiyatların düşük seyrettiğini belirterek, "Hasat dönemine yaklaşık bir ay kaldı, kivilerin aroması 6 buçuğu bulduktan sonra bölgemizde kiviler toplanmaya başlıyor. Geçen yıl 8 bin ton civarında rekolte vardı ve il ekonomisine yaklaşık 60 milyon TL katkısı vardı. Bu henüz tespit yapılmadı ancak artan rekolte ile birlikte 10 bin tonu bulması hedefleniyor. Geçen yıla oranla kivilerde kalite güzel. Sezonda sadece fiyatla ilgili sıkıntılarımız var. Biz bu sezonda 18-20 TL arasında fiyat bekliyorduk ancak alıcılar soğuk hava depolarının kullanımının ve diğer maliyetlerin yüksek olmasını gerekçe gösterip fiyatı düşük tutuyor. Geçtiğimiz yıl birinci sınıf kivi 8 TL'den gitmişti, bu sene için ise belirli bir fiyat oluşmadı ama birinci sınıf kiviyi peşin satışlarda 9 liradan alacaklarını söylüyorlar. Bu nedenle şu ana kadar anlaştığımız bir alıcı yok, bu da üreticileri mağdur etti" dedi.

"Bu konuda bize destek olunması gerekiyor" diyen Uzunlar, "Geçen yıl soğuk hava deposuna bir ton kivi koyduğum zaman yıllık 10 bin TL maliyet veriyordum ancak bu sene 50 bin TL vermem gerekiyor. Bu da bizim kivideki kar oranımızın diğer maliyetlere gitmesine neden oluyor. Maliyetler yükselmeseydi kivi bu sene 16-17 bandında satılırdı" diye konuştu.

Uzunlar ayrıca, kivide erken hasat yapılmaması konusunda üreticilere uyarılarda bulundu. - ORDU

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Kaynak: İHA

Ordu, Kivi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu haber! Ordu'da kivi üreticileri yeni sezon fiyatından memnun değil - Son Dakika

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