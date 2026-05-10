Ordu'nun İhracatında Hızlı Artış

10.05.2026 11:29
Ordu'daki OSB'lerden yılın ilk çeyreğinde 200 milyon dolarlık ihracat yapıldı, hedef 1 milyar dolar.

Ordu'daki üç organize sanayi bölgesinden (OSB) yılın ilk çeyreğinde 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, AA muhabirine, Ordu merkez, Fatsa ve Ünye'deki OSB'lerde yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Karlıbel, OSB'lerden yapılan ihracatta sevindirici sonuçların gelmeye devam ettiğini belirtti.

Ordu'nun, Türkiye'nin iyi giden ihracatından önemli pay aldığını ifade eden Karlıbel, "Ocakta 40 milyon dolarla başladığımız ihracat nisanda artış göstererek 50 milyon dolara kadar çıktı." dedi.

Yılın ilk çeyreğinde Ordu'daki OSB'lerden 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan Karlıbel, rakamların kendilerini sevindirdiğini, gelecek adına umut verici olduğunu aktardı.

Karlıbel, özellikle haziran, temmuz ve ağustosta ihracat rakamlarının ivme kazanarak artacağına işaret ederek, yıl sonu hedefinin ise 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin ihracatta geçmiş ayların rekorunu kırdığını belirten Karlıbel, "Biz de bunun içerisinde yükselen şehir olmaktan mutluyuz. Yılın ilk 4 ayında 200 milyon doları bulan ihracatımızda hedef, yılı 1 milyar dolarla kapatmak. Bunun üzerinde de bir ihracat rakamı oluşabilir çünkü firmalarımızdan talep artışlarını duyuyoruz." diye konuştu.

Karlıbel, Ordu'da tarım ürünlerine dayalı ihracat gerçekleştirildiğini, ikinci sırada kimyasal, üçüncü sırada ise hububat ve maden ürünlerinin geldiğini ifade etti.

Ordu'daki OSB'lerden başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapıldığını dile getiren Karlıbel, firmaların yeni pazar arayışlarının sürdüğünü kaydetti.

Dördüncü OSB hem istihdama hem ihracata katkı sunacak

Karlıbel, Ordu'da dördüncü OSB'nin kurulması için çalışmaların devam ettiğini anlatarak, "Dördüncü OSB'nin de tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle burada en az 5 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor." dedi.

Dördüncü OSB'de alışılmışın dışında daha farklı firmaların faaliyet göstereceğini vurgulayan Karlıbel, "Burada silah, dijital sayaç, ambalaj, ilaç ve ortopedik ürünler ile elektronik sanayi üzerine üretim yapan 24 firma yerini alacak." diye konuştu.

Yeni OSB'nin de faaliyet geçmesiyle il genelindeki OSB'lerde istihdamın 25 bini bulabileceğini belirten Karlıbel, dördüncü OSB'nin Mart 2027'de faaliyete geçmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

Yatırımcıların hedefi istihdam ve üretim kapasitesini artırmak

Altınordu ilçesindeki OSB'de üretim yapan çorap fabrikasının yöneticisi Kemal Şimşek ise 2011'de faaliyete başladıkları fabrikada 40 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.

Kapasite artırımına gideceklerini ve böylece daha fazla kişiye istihdam sağlayacaklarını ifade eden Şimşek, Polonya ve Almanya'ya ihracat yaptıklarını, hedeflerinin ülke sayısını artırmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

