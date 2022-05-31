Ordu'nun Akkuş ilçesine ikinci güneş enerjisi santrali 2023'te kurulacak

Ordu'nun Akkuş ilçesinde, yenilenebilir enerjiden yararlanmak amacıyla ikinci güneş enerjisi santrali kurulacak.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin enerji üssü olması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Göreve geldikleri 2014 yılından bu yana birçok alanda hizmet yaptıklarını vurgulayan Demirci, enerji yatırımları anlamında da ilçeyi farklı bir boyuta taşıdıklarını aktardı.

Demirci, trafo merkezi yatırımıyla ilçedeki enerji altyapı sorununu çözüme kavuşturduklarına dikkati çekerek, böylece rüzgar ve güneş enerjisi santralleri yatırımlarının önünün açıldığını belirtti.

Bu kapsamda ilk rüzgar enerji santralinin geçen yıl özel bir firma, güneş enerji santralinin de Akkuş Belediyesi tarafından kurulduğunu anımsatan Demirci, Gökçebayır Mahallesi'ndeki 30 dönümlük alana kurulacak yeni güneş enerji santralinde ise diğer güneş enerji santraline göre 3 kat daha fazla enerji üretileceğinin altını çizdi.

Demirci, projeyi hayata geçirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Yakın zamanda hayata geçireceğimiz güneş enerji santralinde 2 megavat, yıllık ise 2,4 milyon kilovat enerji üretilecek. Tesis 2023 yılında faaliyete geçecek. Şimdiden ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.