OSB'LER "OSBÜKbulut"a taşınıyor - Son Dakika
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OSB'LER "OSBÜKbulut"a taşınıyor

28.07.2022 15:37
OSB'LER "OSBÜKbulut"a taşınıyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından organize sanayi bölgelerinde üretim yapan 67 bin sanayi işletmesi ve OSB bölge müdürlüklerine ait verilerin güvenli bir şekilde yedeklenip, kullanılabileceği yüzde 100 yerli ve milli bulut sistemi "OSBÜKbulut" hayata geçirildi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından organize sanayi bölgelerinde üretim yapan 67 bin sanayi işletmesi ve OSB bölge müdürlüklerine ait verilerin güvenli bir şekilde yedeklenip, kullanılabileceği yüzde 100 yerli ve milli bulut sistemi "OSBÜKbulut" hayata geçirildi.

OSBÜKbulut sisteminin organize sanayi bölgelerine tanıtıldığı online lansman toplantısında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerini ve katılımcı sanayi işletmelerini yüzde 100 yerli ve milli olan OSBÜKbulut'u kullanmaya davet etti.

"Dünyanın her yerinden 7 gün 24 saat ulaşılabilecek"

OSBÜKbulut'un OSB'leri ve OSB sanayicilerini milyonlarca liralık donanım yatırımlarından da kurtaracağını ifade eden Kütükcü, "OSB'lerimiz ve bölgelerimizdeki 67 bin sanayi işletmemiz OSBÜKbulut ile verilerini daha güvenli ortamda, KVKK gerekliliklerine uygun biçimde yedekleyebilecekler. İş süreçlerini dijital ortama aktarabilecekler ve bu verilerine dünyanın her yerinden 7 gün 24 saat ulaşabilecekler. Ayrıca kurumsal sunucu ihtiyaçlarını çok daha düşük maliyetlerle karşılayabilecek, işletme ve bakım maliyetlerinden ciddi tasarruflar sağlayabilecekler. İhtiyaç duydukları başta muhasebe uygulamaları olmak üzere birçok uygulamayı düşük maliyetle OSBÜKbulut üzerinden kullanabilecekler. OSBÜKbulut, OSB'lerimizin ve işletmelerimizin dijitalleşme süreçlerine de önemli katkı sunacak" dedi.

OSBÜKbulut, OSB'lere tanıtıldı

NetDataSoft firması Genel Müdürü Yusuf Tulgar da, bir sunum yaparak OSBÜKbulut sistemi ile ilgili teknik bilgiler verdi. Tulgar, OSB'ler, OSB firmaları ve çalışanlarının OSBÜKbulut'ta dijital verilerini saklayabileceklerini, kurumsal kaynak planlama uygulamalarını ve antivirüs yazılımlarını kullanabileceklerini anlatarak, "http://bulut.osbuk.org/" adresinden ulaşılabilen OSBÜKbulut'un sunacağı hizmetlerle ilgili detaylı bilgi verdi.

Toplantının sonunda katılımcıların soruları cevaplandırıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

KVKK, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OSB'LER 'OSBÜKbulut'a taşınıyor - Son Dakika

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