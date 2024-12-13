Orka Holding 40. Yılını Kutladı

Ekonomi

Orka Holding, 40. kuruluş yıldönümünü tüm ekip üyeleri ve bayileriyle birlikte düzenlediği özel bir davette kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Orka Holding'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu, Orka Holding Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu ve eşi Serpil Orakçıoğlu hazır bulundu. Geceye oyuncu ve manken Özge Ulusoy sunuculuk yaptı. Tüm ekibin ve bayilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte konserler, sürpriz gösteriler ve DJ performansları yer aldı. Etkinlik, 12 Aralık Dünya Mağazacılar Günü'nün de coşkuyla kutlandığı bir atmosferde gerçekleşti.

Orka Holding, 40 yıllık köklü geçmişiyle aralarında İtalya, ABD, İspanya, Dubai, Hollanda, Azerbaycan ve Güney Afrika'nın da bulunduğu 85 ülkede 415 mağaza ile faaliyet gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, tüm ekibin özverili emeği ve iş ortakları ile bir bütün halinde başarılı olduklarının altını çizdi.

40 yıllık yolculuklarının "dünya markası olma" hedefiyle başladığını belirten Orakçıoğlu, "Biz büyük bir aileyiz ve bu sadece bir şirket başarısı değil, aynı zamanda ülkemizin de başarısıdır. Ülkemizin uluslararası tanıtımına, algısına ve refah toplumu olma yolculuğuna katkı sağlamak en büyük onur ve gurur kaynağımız." değerlendirmesini yaptı.

Orka Holding Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu ida vizyoner ve yenilikçi bir bakış açısıyla lüks erkek modasında eğilimleri belirlediklerini belirtti.

Orakçıoğlu, "Damat Tween ve D'S damat markalarımızla asaletin simgesiyiz. Gelecekte de müşterilerimiz için olduğu kadar, sürdürülebilir gelecek için değer yaratma vizyonu ışığında yenilikçi adımlarla istikrarlı büyümemizi çok daha güzel başarılarla taçlandıracağız." ifadesini kullandı.