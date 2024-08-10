Orman Genel Müdürlüğü, 2.284 orman yangınına müdahale etti - Son Dakika
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Ekonomi

Orman Genel Müdürlüğü, 2.284 orman yangınına müdahale etti

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 8 Ağustos itibarıyla 2.284 orman yangınına müdahale etti. OGM, teknik ve idari personel aracılığıyla yangınların önlenmesi ve müdahalesinde önemli görevler üstleniyor. İnsansız hava araçları ve termal kameralarla ormanlar 7/24 izlenirken, yangınlar simülasyonlarla tahmin ediliyor.

10.08.2024 11:13
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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Yangın Yönetim Merkezi, 7 gün 24 saat esasına göre çalışan teknik ve idari personelle 8 Ağustos itibarıyla 2 bin 284 orman yangınına müdahalede bulundu.

AA muhabirinin OGM'den edindiği bilgiye göre Merkez, orman yangınlarında sevk ve idareyi sağlıyor.

Burada görevli teknik ve idari personel, 7 gün 24 saat esasına göre, orman yangınlarına müdahalenin zamanında yapılması için çalışıyor.

Bu kapsamda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce günlük olarak hazırlanan ve gelecek 3 güne kadar olası orman yangın riskini gösteren Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi (MEUS) haritası verileri günün ilk saatlerinde değerlendirmeye alınıyor.

Haritadan çıkan sonuçlar göz önünde bulundurularak, orman bölge müdürlüklerindeki yangın yönetim merkezlerine gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılıyor.

Yangınların önlenmesi ve müdahalesinde önemli görevler üstlenen insansız hava araçlarıyla (İHA) yangın gözetleme kuleleri, ileri teknoloji ürünü termal görüntü aktarımı sağlayan kameralarla, ormanların 7 gün 24 saat izlenmesine imkan tanıyor.

Olası yangın görüntüleri değerlendirilerek, bölge müdürlükleriyle anlık veri paylaşımında bulunuluyor.

Ülke genelinde çıkan tüm yangınların takibi ve koordinasyonu sağlanırken, OGM'nin yangın söndürme organizasyonunda görev alan ve toplam sayıları binlerle ifade edilen arazöz, su ikmal aracı, ilk müdahale aracı, dozer, treyler gibi araçlar da anlık olarak takip ediliyor.

Ayrıca orman bölge müdürlükleri, yangın söndürme unsurlarınca müdahale edilen yangınların, ilgili müdürlüğün söndürme kapasitesi üzerinde seyretmesi durumunda, ülkenin dört bir tarafından takviye edilecek hava ve kara aracı organizasyonunu yürütüyor.

Yangın Karar Destek Sistemi orman yangınını simülize ediyor

Anlık meteorolojik koşullar, topoğrafya ve orman bitki örtüsü yapısı göz önünde bulundurularak oluşturulan Yangın Karar Destek Sistemi yazılımıyla devam eden yangınlar simülize ediliyor.

Bu kapsamda, söndürülmesi için ihtiyaç duyulacak araç-gereç kapasitesi tahmin edilirken, yangının ilerleyen saatlerdeki davranışı ve ilerleme istikametinde oluşturacağı tehlikeler yorumlanıyor, tedbir alınması amacıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ilgili birimlere iletiliyor.

Çıkan ve tehlike arz eden orman yangınlarına ilişkin bilgilendirme, OGM'nin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığına da yapılıyor.

Afet düzeyine ulaşma olasılığı öngörülen yangınlara, rezerv güç kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), jandarma, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hava ve kara unsurlarının katılımı için koordinasyon sağlanıyor.

2 bin 284 yangına müdahale edildi

Yurt içinde çıkan yangınlara bakıldığında, 2021'de çıkan 2 bin 793 orman yangınında 139 bin 503 hektar orman alanı zarar gördü. 2022'de 2 bin 160 orman yangınında 12 bin 799 hektar alan zarara uğrarken, geçen yıl 2 bin 579 olayda 15 bin 520 hektar alan yandı.

Bu yılın 1 Ocak - 8 Ağustos döneminde ise 2 bin 284 orman yangını çıktı, bu yangınlarda 11 bin 285 hektar orman alanı zarar gördü. OGM aynı dönemde 2 bin 461 kırsal alan yangınının söndürülmesi çalışmalarına da katıldı.

Kaynak: AA

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