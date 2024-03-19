Orman Genel Müdürlüğü, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne 5 arazöz tahsis etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Orman Genel Müdürlüğü, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne 5 arazöz tahsis etti

Orman Genel Müdürlüğü, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne 5 arazöz tahsis etti

Orman Genel Müdürlüğü, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne tahsis ettiği 5 arazözün Makine ve İkmal Şube Müdürlüğünce teslim alındığını bildirdi. 2024 model ve 4 ton sutaşıma kapasitesine sahip olan arazözler, orman yangınlarına daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek amacıyla ekipler tarafından kullanılacak. Arazözlerin teslim alınması programında Bölge Müdürü Erdal Dingil, Makine ve İkmal Şube Müdürü Tuncay Yakın, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Yavuz Helvacı ve Kütahya Orman İşletme Müdürü Mustafa Doğan gibi yetkililer hazır bulundu. Bölge Müdürü Erdal Dingil, arazözlerin bölgedeki orman yangınlarında güçlerine güç katacağını belirterek, arazözlerin bir an önce İşletme Müdürlüklerine dağıtılması talimatı verdi.

19.03.2024 05:33  Güncelleme: 05:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orman Genel Müdürlüğü'nün Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne tahsis ettiği 5 arazözün Makine ve İkmal Şube Müdürlüğünce teslim alındığı bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünün envanterine katılan 2024 model ve 4 ton sutaşıma kapasitesi olan arazözler olabilecek orman yangınlarına daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek amacıyla ekipler tarafından kullanılacak.

Arazözlerin teslim alınması programında Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Makine ve İkmal Şube Müdürü Tuncay Yakın, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Yavuz Helvacı ve Kütahya Orman İşletme Müdürü Mustafa Doğan, Makine Mühendisleri Akif Eltan ve Hakan Oksüm, Kütahya İşletme Müdür Yardımcısı Osman Nuri Akyol hazır bulundu

Arazözlerin bölgedeki orman yangınlarında güçlerine güç katacağı söyleyen Bölge Müdürü Erdal Dingil, 2024 yılının yangınsız bir yıl olması temennisinde bulunarak, arazözlerin bir an önce İşletme Müdürlüklerine dağıtılması talimatı verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Orman Genel Müdürlüğü, Mustafa Doğan, Ahmet Yavuz, Kütahya, Kamu, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Orman Genel Müdürlüğü, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne 5 arazöz tahsis etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bakan Göktaş:
    00:52 Bakan Göktaş: "Son 22 yılda kadın istihdamını yüzde 25,3'ten yüzde 31,4'e çıkardık"

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da yaptığı ziyaretlerde kadın istihdamının arttırılması ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi konularında yeni çalışmalar başlattıklarını açıkladı. Bakan Göktaş, son 22 yılda kadın istihdamının yüzde 25,3'ten yüzde 31,4'e çıktığını belirtti ve kadınların iş gücüne katılım oranlarının artırılması hedefiyle çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bursa'da ziyaretlerde bulundu
    00:48 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bursa'da ziyaretlerde bulundu

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'ya yaptığı ziyaretlerde şehit yakınları, gaziler ve kadın kooperatifleri temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Göktaş, kadın istihdamının arttırılması ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

  • Cevdet Yılmaz:
    00:03 Cevdet Yılmaz: "Yerel Seçimler Vesilesiyle Makro Politikalarımız Konusunda Yapılan Tartışmalar, Spekülatif Birtakım Söylemlerden İbaret"

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yerel seçimler vesilesiyle bazı tartışmalar yaşandığını görüyoruz. Bunların hiçbir zemine sahip olmadığını ifade etmek isterim. Yerel seçimler, makro politikaların değişme ihtimali olan seçimler değil. Yerel seçimler, yerel seçimlerdir. Genel seçimlerle Meclis, hükümet belirlenir. Ulusal düzeyde politikalar belirlenir. Yerel seçimler ise şehrimizin yönetimiyle, yerel hizmetlerle ilgili seçimlerdir. Yerel seçimler vesilesiyle makro politikalarımız konusunda yapılan tartışmaların hiçbir zemine sahip olmadığını, spekülatif birtakım söylemlerden ibaret olduğunu ifade etmek isterim” dedi.

  • Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede planımızı yapmış durumdayız
    23:45 Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede planımızı yapmış durumdayız

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, 2025 yılı için yüzde 15'ler civarında bir enflasyon öngördüklerini, 2026 için ise tek haneli enflasyona dönüşü öngördüklerini belirtti. Yılmaz, ayrıca küresel ekonomide toparlanmanın yavaş ve düzensiz de olsa sürdüğünü ifade etti ve enflasyonla mücadele, mali disiplin, cari açığın azaltılması gibi konularda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

  • Ticaret Bakanı: Menemen Serbest Bölgesi'nin kurulma çalışmaları tamamlandı
    23:20 Ticaret Bakanı: Menemen Serbest Bölgesi'nin kurulma çalışmaları tamamlandı

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Menemen Serbest Bölgesi'nin kurulma çalışmalarının tamamlandığını ve Cumhurbaşkanlığına sevk edileceğini açıkladı. Bakan Bolat ayrıca, Batı Anadolu Serbest Bölgesi için 2 milyar dolarlık yatırım yapılacağını ve 200 fabrikanın kurulacağını belirtti. İzmir'in ticaret, iş, yatırım, finans ve turizm başkenti olması hedeflenirken, İzmir'in ihracat rakamlarının artırılması için çalışmalar yapılacağı ifade edildi.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz:
    23:10 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda ciddi bir gerileme beklemiyoruz"

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda ciddi bir gerileme beklemiyoruz" dedi.


23:34 83 gündür haber alınamayan Prenses Kate Middleton’tan ilk görüntü 83 gündür haber alınamayan Prenses Kate Middleton'tan ilk görüntü
23:05 Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ses kaydında adı geçen AK Partili vekilden ilk sözler Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında adı geçen AK Partili vekilden ilk sözler
22:10 Erdoğan, Putin’i tebrik etti ve Ukrayna’da müzakere masasına dönülmesi çağrısı yaptı Erdoğan, Putin'i tebrik etti ve Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi çağrısı yaptı
21:23 Canan Kaftancıoğlu para sayma görüntülerine ilişkin ifadeye çağrıldı Canan Kaftancıoğlu para sayma görüntülerine ilişkin ifadeye çağrıldı
18:32 Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan’da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı
00:15 Dışişleri Bakanı Fidan, FETÖ’nün 7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu Dışişleri Bakanı Fidan, FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu
23:45 Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz, İrfan Can Eğribayat’a neden vurduğunu böyle açıkladı: Dayanamadım Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz, İrfan Can Eğribayat'a neden vurduğunu böyle açıkladı: Dayanamadım
21:09 Ali Koç’un ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da esti gürledi: Kimse bizi meze etmeye kalkışmasın Ali Koç'un ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da esti gürledi: Kimse bizi meze etmeye kalkışmasın
20:49 Yenikapı Miting Alanı’nda teröristbaşı Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı Yenikapı Miting Alanı'nda teröristbaşı Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı
19:21 Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu
18:54 Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan’a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış
17:24 İrfan Can Eğribayat’tan Egemen Korkmaz’ı çıldırtacak paylaşım İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım
16:02 Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 06:16:39. #1.12#
SON DAKİKA: Orman Genel Müdürlüğü, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne 5 arazöz tahsis etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement