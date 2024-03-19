Orman Genel Müdürlüğü, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne 5 arazöz tahsis etti

Orman Genel Müdürlüğü'nün Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne tahsis ettiği 5 arazözün Makine ve İkmal Şube Müdürlüğünce teslim alındığı bildirildi.
Orman Bölge Müdürlüğünün envanterine katılan 2024 model ve 4 ton sutaşıma kapasitesi olan arazözler olabilecek orman yangınlarına daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek amacıyla ekipler tarafından kullanılacak.
Arazözlerin teslim alınması programında Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Makine ve İkmal Şube Müdürü Tuncay Yakın, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Yavuz Helvacı ve Kütahya Orman İşletme Müdürü Mustafa Doğan, Makine Mühendisleri Akif Eltan ve Hakan Oksüm, Kütahya İşletme Müdür Yardımcısı Osman Nuri Akyol hazır bulundu
Arazözlerin bölgedeki orman yangınlarında güçlerine güç katacağı söyleyen Bölge Müdürü Erdal Dingil, 2024 yılının yangınsız bir yıl olması temennisinde bulunarak, arazözlerin bir an önce İşletme Müdürlüklerine dağıtılması talimatı verdi. - KÜTAHYA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da yaptığı ziyaretlerde kadın istihdamının arttırılması ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi konularında yeni çalışmalar başlattıklarını açıkladı. Bakan Göktaş, son 22 yılda kadın istihdamının yüzde 25,3'ten yüzde 31,4'e çıktığını belirtti ve kadınların iş gücüne katılım oranlarının artırılması hedefiyle çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'ya yaptığı ziyaretlerde şehit yakınları, gaziler ve kadın kooperatifleri temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Göktaş, kadın istihdamının arttırılması ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yerel seçimler vesilesiyle bazı tartışmalar yaşandığını görüyoruz. Bunların hiçbir zemine sahip olmadığını ifade etmek isterim. Yerel seçimler, makro politikaların değişme ihtimali olan seçimler değil. Yerel seçimler, yerel seçimlerdir. Genel seçimlerle Meclis, hükümet belirlenir. Ulusal düzeyde politikalar belirlenir. Yerel seçimler ise şehrimizin yönetimiyle, yerel hizmetlerle ilgili seçimlerdir. Yerel seçimler vesilesiyle makro politikalarımız konusunda yapılan tartışmaların hiçbir zemine sahip olmadığını, spekülatif birtakım söylemlerden ibaret olduğunu ifade etmek isterim” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, 2025 yılı için yüzde 15'ler civarında bir enflasyon öngördüklerini, 2026 için ise tek haneli enflasyona dönüşü öngördüklerini belirtti. Yılmaz, ayrıca küresel ekonomide toparlanmanın yavaş ve düzensiz de olsa sürdüğünü ifade etti ve enflasyonla mücadele, mali disiplin, cari açığın azaltılması gibi konularda çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Menemen Serbest Bölgesi'nin kurulma çalışmalarının tamamlandığını ve Cumhurbaşkanlığına sevk edileceğini açıkladı. Bakan Bolat ayrıca, Batı Anadolu Serbest Bölgesi için 2 milyar dolarlık yatırım yapılacağını ve 200 fabrikanın kurulacağını belirtti. İzmir'in ticaret, iş, yatırım, finans ve turizm başkenti olması hedeflenirken, İzmir'in ihracat rakamlarının artırılması için çalışmalar yapılacağı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda ciddi bir gerileme beklemiyoruz" dedi.
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