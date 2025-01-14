Orman Genel Müdürü Karacabey, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Orman Genel Müdürü Karacabey, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Orman Genel Müdürü Karacabey, AA\'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

14.01.2025 13:50
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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karacabey, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken" başlıklı fotoğrafını tercih eden Karacabey, Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının geçen yıl dünya gündemini en çok meşgul eden konulardan biri olduğunu söyledi.

Karacabey, AA'nın da bununla ilgili özel bir sayfa açtığını ve zulüm rejiminin yıkılışını gösteren birçok fotoğrafı paylaştığını belirterek, "Burada Suriyeli bir gencin yeni Suriye bayrağıyla bu zulüm rejiminin kurucusu Esad'ın ismini buradaki tabeladan silmesi bana göre bu kategorideki en güzel, en anlamlı fotoğraf." diye konuştu.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın Burdur Gölü'nde suların çekildiği alanlarda oluşan çatlakları çektiği "Hayat damarları" isimli fotoğrafını seçen Karacabey, suyun, hayatın her anında ne kadar önemli olduğunu göstermesi ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini yansıtması açısından bu fotoğrafı seçtiğini ifade etti.

Karacabey, "Haber" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyerek, Barış Seçkin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G7 Liderler Zirvesi'ne katılımına ilişkin "Dış işleri" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde de tercihini Mustafa Kılıç'ın "Hüzme" fotoğrafından yana kullanan Karacabey, "Bu fotoğraf diğerlerine göre bana daha çok anlamlı geldi. Emeğin fotoğrafı bu." dedi.

Karacabey, "Spor" kategorisinde de Gökhan Balcı'nın, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan maçta milli futbolcu Arda Güler'in gol sevincinin yer aldığı "Şükür" karesine oy vererek, "Burada da yine çok güzel fotoğraflar var. Bunların arasında seçim yapmak zor oldu ama özellikle milli sporcumuz Arda Güler'in gol sevinci fotoğrafını seçmeyi tercih ettim." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Karacabey, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Orman Genel Müdürü Karacabey, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika

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