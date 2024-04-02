Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerleşim yerlerinden orman köylerine taşınanlar, 3 aylık ikamet süresinden sonra orman köylülerine sağlanan desteklerden faydalanabilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ferdi krediden yararlanacaklar için kullanılan "aile" ifadesi "hane halkı"olarak değiştirildi. Düzenlemede hane halkı "aynı konutta ikamet eden bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluk" olarak tanımlandı.
Sosyal kredi niteliği taşıyan ve yönetmeliğin 8'inci maddesinde belirtilen hizmet ve faaliyetlerde köylü katkısı, proje tutarının en az yüzde 3'ü oranında, kooperatif veya kooperatif üst kuruluşlarınca uygulanacak sosyal amaçlı projelerde öz kaynak katkısı da proje tutarının en az yüzde 10'u oranında uygulanacak.
Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerleşim yerlerinden orman köylerine taşınanlara, afet ilanı tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde orman köylüsü tanımındaki ikamet süresi bir yıl yerine 3 ay olarak uygulanacak. Düzenlemeyle söz konusu kimselerin de desteklerden yararlanabilmelerinin önü açıldı.
Desteklerden faydalanan orman köylülerinin taksitlerini geri ödedikleri Ziraat Bankası hesabından ilgili orman bölge müdürlüğü özel bütçe hesabına aktarımlar aynı gün yapılacak.
Son Dakika › Ekonomi › Orman köylülerine sağlanan desteklerden faydalanma süresi uzatıldı - Son Dakika
Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan denetimler kapsamında, ramazan ayı ve yaklaşan bayram dolayısıyla gıda sektöründeki iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Bugüne kadar 2 bin 896 iş yerinde denetim gerçekleştiren ekipler, bugün ise 250 iş yerini denetledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu'nun da katıldığı denetimde hijyen, etiket bilgileri, paketlenme durumu gibi konular incelendi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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Kayseri'deki Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, otomotiv sektörüne yönelik hacklenmeye karşı geliştirdiği yazılımı ihraç ediyor. Şirket, milli imkanlarla yazılım üretip, Almanya, ABD, Japonya gibi ülkelere yazılım ihraç ediyor. Şirketin geliştirdiği yazılım, araçlardaki verileri dışarıdan erişilemeyecek özel bir alana koyarak hacklenmeye karşı koruma sağlıyor. Şirket, ünlü otomobil markalarıyla çalışarak siber güvenlik konusunda sektöre destek veriyor.
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