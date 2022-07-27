ATSO Başkanı Çetin: "Ne yazık ki halen bilinçsiz piknikçileri görmeye devam ediyoruz" - Son Dakika
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ATSO Başkanı Çetin: "Ne yazık ki halen bilinçsiz piknikçileri görmeye devam ediyoruz"

27.07.2022 23:03
ATSO Başkanı Çetin: "Ne yazık ki halen bilinçsiz piknikçileri görmeye devam ediyoruz"

Ormanları korumanın sadece kurumların sorumluluğunda olmadığını belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Herkesin bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor.

Ormanları korumanın sadece kurumların sorumluluğunda olmadığını belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Herkesin bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Ne yazık ki halen orman kenarlarına atılmış cam şişelerini, bilinçsiz piknikçileri görmeye devam ediyoruz" dedi.

ATSO Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Meclis Başkanı Süleyman Özer'in başkanlığında ATSO Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, oda faaliyetlerinin yanı sıra, kent ve ülke gündemine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bundan bir yıl önce meclis toplantısı sırasında Manavgat'ta yangın felaketinin yaşandığını anımsatan Çetin, "10 gün süren, 60 bin hektara yakın alanı, on binlerce ağacı, sayısız canlıyı yok eden o kabusu unutmak mümkün değil. Allah herkesi bu tür felaketlerden korusun. Geçen yıl birçok arkadaşımız bizzat mücadeleye katıldı, destek oldu. Oda olarak hepimiz gayret sarf ettik. Bağış kampanyamızda Kocaeli Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, İnegöl Ticaret Odası, Kumluca Odamız, Kumluca Borsamızdan destek aldık. Yangın mağdurlarının evlerinin bazıları bitiyor, eşya yardımlarımız yerlerine ulaştı, ulaşmaya devam ediyor. Kampanyaya destek veren oda ve borsalarımıza, özel destek veren üyelerimize, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugünlerde yine orman yangını riski yüksek. İlimizden ve ülkemizin farklı yerlerinden yangın haberleri duyuyoruz, ilgili kurumlarımız, halkımız bunları söndürmek için canla başla mücadele ediyorlar. Ormanları korumak sadece kurumların sorumluluğunda değildir, herkesin bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Ne yazık ki halen orman kenarlarına atılmış cam şişelerini, bilinçsiz piknikçileri görmeye devam ediyoruz" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATSO Başkanı Çetin: 'Ne yazık ki halen bilinçsiz piknikçileri görmeye devam ediyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATSO Başkanı Çetin: "Ne yazık ki halen bilinçsiz piknikçileri görmeye devam ediyoruz" - Son Dakika
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