ORSİAD Başkanı Levent Çamur'dan "KOBİ Bakanlığı kurulsun" önerisi - Son Dakika
Üye Girişi

ORSİAD Başkanı Levent Çamur'dan "KOBİ Bakanlığı kurulsun" önerisi

19.05.2022 12:34
ORSİAD Başkanı Levent Çamur'dan "KOBİ Bakanlığı kurulsun" önerisi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, KOBİ'lerin yüksek katma değerli üretim, dijital dünyaya uygun satış ve pazarlama konularında desteklenmeye ihtiyaçları olduğunu belirterek, "KOBİ'ler için bir...

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, KOBİ'lerin yüksek katma değerli üretim, dijital dünyaya uygun satış ve pazarlama konularında desteklenmeye ihtiyaçları olduğunu belirterek, "KOBİ'ler için bir seferberlik başlatılmalı ve KOBİ Bakanlığı kurulmalı." talebinde bulundu

Çamur, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de KOBİ niteliğinde 3,3 milyon işletme bulunduğunu, bu işletmelerin ekonominin belkemiği olduğunu anımsattı.

???????İstihdamın yüzde 72'sini karşılayan KOBİ'lerin, ihracattaki payının yüzde 42'ler, GSYH'den aldıkları payın ise yüzde 45'ler seviyesinde olduğuna işaret eden Çamur, "Ancak ne yazık ki en önemli sorunları olan finansmana erişimde bu yüzdeleri yakalamıyorlar. Banka kredilerinden aldıkları pay 2021 yıl sonu rakamlarına göre yüzde 27,5'ler seviyesinde." değerlendirmesinde bulundu.

Çamur, KOBİ'lerin en önemli sorunlarının başında finansman geldiğine dikkati çekerek, ihracatın lokomotifinin KOBİ'ler olduğuna dikkati çekti.

3,3 milyon KOBİ'nin 3 milyonunun küçük işletme konumunda bulunduğunu, 300 binin ise profesyonel bir yapısı olduğunu belirten Çamur, şunları kaydetti:

"Hepsi de istihdam deposu. İstihdama katkı açısından çok gelişmiş ülkelerde de durum aynı, gelişmekte olan ülkelerde de. Ülkenin huzuru açısından da KOBİ'lerin bir görevi var. Ancak hepsinin ortak sorunu krediye, finansmana ulaşamamak. KOBİ'ler konusunda ülkemizde hala alınacak uzun bir yol var. KOBİ'ler mutlaka desteklenmeli. Kredi Garanti Fonu kapsamı içinde veya dışında mutlaka KOBİ'lerin ihtiyaçlarına cevap verilmeli."

Çamur, KOBİ'lerin finansmana erişim sorunu dışında yüksek katma değerli üretim, nitelikli eleman, yüksek verimlilik, markalaşma, dijital dünyaya uygun satış ve pazarlama konularında desteklenmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Gelenekçi KOBİ'lerinin yerini hızlı şekilde ikinci ve üçüncü kuşak nesillerin almasını olumlu bir gelişme olarak nitelendiren Çamur, "Bu nesiller de harekete geçti. Cesurlar, dil biliyorlar, dünyaya ve yeniliklere açıklar. Yeter ki desteklensinler, büyük başarılara imza atmaya hazırlar. Böylesi bir ortamda KOBİ'ler için seferberlik başlatılması ve KOBİ Bakanlığı kurulması yerinde olur." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Kayseri OSB'de 19. Mali Genel Kurul 249 delege ile son dakikada yapıldı Kayseri OSB'de 19. Mali Genel Kurul 249 delege ile son dakikada yapıldı Kayseri OSB Tacikistan heyetini ağırladı Kayseri OSB Tacikistan heyetini ağırladı
Kaynak: AA

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ORSİAD Başkanı Levent Çamur'dan 'KOBİ Bakanlığı kurulsun' önerisi - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 12:54:00. #1.12#
SON DAKİKA: ORSİAD Başkanı Levent Çamur'dan "KOBİ Bakanlığı kurulsun" önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement