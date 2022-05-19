ORSİAD Başkanı Levent Çamur'dan "KOBİ Bakanlığı kurulsun" önerisi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, KOBİ'lerin yüksek katma değerli üretim, dijital dünyaya uygun satış ve pazarlama konularında desteklenmeye ihtiyaçları olduğunu belirterek, "KOBİ'ler için bir seferberlik başlatılmalı ve KOBİ Bakanlığı kurulmalı." talebinde bulundu

Çamur, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de KOBİ niteliğinde 3,3 milyon işletme bulunduğunu, bu işletmelerin ekonominin belkemiği olduğunu anımsattı.

???????İstihdamın yüzde 72'sini karşılayan KOBİ'lerin, ihracattaki payının yüzde 42'ler, GSYH'den aldıkları payın ise yüzde 45'ler seviyesinde olduğuna işaret eden Çamur, "Ancak ne yazık ki en önemli sorunları olan finansmana erişimde bu yüzdeleri yakalamıyorlar. Banka kredilerinden aldıkları pay 2021 yıl sonu rakamlarına göre yüzde 27,5'ler seviyesinde." değerlendirmesinde bulundu.

Çamur, KOBİ'lerin en önemli sorunlarının başında finansman geldiğine dikkati çekerek, ihracatın lokomotifinin KOBİ'ler olduğuna dikkati çekti.

3,3 milyon KOBİ'nin 3 milyonunun küçük işletme konumunda bulunduğunu, 300 binin ise profesyonel bir yapısı olduğunu belirten Çamur, şunları kaydetti:

"Hepsi de istihdam deposu. İstihdama katkı açısından çok gelişmiş ülkelerde de durum aynı, gelişmekte olan ülkelerde de. Ülkenin huzuru açısından da KOBİ'lerin bir görevi var. Ancak hepsinin ortak sorunu krediye, finansmana ulaşamamak. KOBİ'ler konusunda ülkemizde hala alınacak uzun bir yol var. KOBİ'ler mutlaka desteklenmeli. Kredi Garanti Fonu kapsamı içinde veya dışında mutlaka KOBİ'lerin ihtiyaçlarına cevap verilmeli."

Çamur, KOBİ'lerin finansmana erişim sorunu dışında yüksek katma değerli üretim, nitelikli eleman, yüksek verimlilik, markalaşma, dijital dünyaya uygun satış ve pazarlama konularında desteklenmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Gelenekçi KOBİ'lerinin yerini hızlı şekilde ikinci ve üçüncü kuşak nesillerin almasını olumlu bir gelişme olarak nitelendiren Çamur, "Bu nesiller de harekete geçti. Cesurlar, dil biliyorlar, dünyaya ve yeniliklere açıklar. Yeter ki desteklensinler, büyük başarılara imza atmaya hazırlar. Böylesi bir ortamda KOBİ'ler için seferberlik başlatılması ve KOBİ Bakanlığı kurulması yerinde olur." değerlendirmesinde bulundu.