Orta Karadeniz, Körfez Ülkelerine Tanıtılıyor

Orta Karadeniz'in doğal, kültürel ve gastronomik zenginliklerini Körfez ülkelerine tanıtmak amacıyla, Samsun merkezli olarak düzenlenen tanıtım turu programı kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'dan gelen turizm profesyonelleri bölgeyi ziyaret ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) organizasyonuyla gerçekleştirilen tanıtım programı, Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülüyor.

Programın ilk gününde Samsun Valisi Orhan Tavlı, kente gelen 23 kişilik Körfez heyeti ile bir araya geldi. Heyette, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'dan gelen turizm acente temsilcileri ve sektör profesyonelleri yer alıyor.

Doğayla iç içe tanıtım rotaları

22-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen programın ilk günü Batıpark'ta karşılama ve akşam yemeği ile başladı. İkinci gün Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'nda tekne turu düzenlenirken, Amasya'da Borabay Gölü ve şehir merkezi gezildi, yerel mutfak örnekleri konuklara sunuldu.

Üçüncü günde Bafra'daki tatil köyü tesisleri ziyaret edildi. Ardından Derbent Baraj Gölü'nde Batık Minare çevresinde kano turu, Kapıkaya Seyir Terası gezisiyle doğa turizmi vurgulandı.

Dördüncü gün ise Ayvacık Baraj Gölü'nde tekne turu, Salıpazarı Karacaören Şelalesi gezisi ve yöresel lezzetlerin tanıtıldığı ekoturizm odaklı etkinliklerle devam edecek.

Yeni iş birlikleri için B2B görüşmeler

Programın son günü olan 26 Mayıs'ta, Samsun ve çevre illerden turizm işletmeleri ile Körfez ülkelerinden gelen katılımcılar arasında B2B iş görüşmeleri gerçekleştirilecek. Bu görüşmelerle bölge işletmelerinin doğrudan iş bağlantıları kurması ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Turizmde yeni ufuklar açılıyor

2023 ve 2024 yıllarında başarıyla düzenlenen benzer tanıtım programlarının ardından bu yıl daha geniş kapsamlı olarak hayata geçirilen etkinlik ile Orta Karadeniz'in turizm potansiyelinin Körfez pazarında daha güçlü şekilde temsil edilmesi amaçlanıyor.

OKA koordinasyonunda ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin lojistik ve tanıtım desteğiyle sürdürülen organizasyonun, bölge turizmine uzun vadeli katkılar sunması bekleniyor. - SAMSUN