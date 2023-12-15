Ortaokul öğrencileri Yerli Malı Haftası'nı maket Togg, İHA ve SİHA ile kutladı

Yerli malı haftasında yerli ve milli ürünlere vurgu yapıldı

İSTANBUL - Yerli Malı Haftası 'Tercihimiz Yerli Gücümüz Milli' teması ile gerçekleşti. Yerli ve milli ürünlere vurgu yapılan Yerli Malı Haftası'nda öğrenciler, Togg, İHA, SİHA, gibi yerli ve milli ürünlerin maketlerini yaptı.

Her yılı 12-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası, Bahçelievler'de bulunan Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nun kapalı spor sahasında farklı konseptlerle kutlanıyor. 'Tercihimiz Yerli Gücümüz Milli' teması ile gerçekleşen haftada, yerli ve milli ürünlere vurgu yapıldı. Okulun spor salonuna kurulan stantlarda yöresel yemekler, yerli otomobil Togg, İHA, SİHA gibi ürünlerin maketleri sergileniyor. Amaçlarının çocuklara yerli ve milliğinin ülkeye nasıl bir güç verdiğini anlatmaya çalıştıklarını belirten Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, "Yerli malı haftası boyunca okullarımızda bu etkinliklerle yansıtmaya çalışıyoruz. Çevre okullardan toplamda 4 bin 500 tane öğrenci gelmesini bekliyoruz. Bu sene Yerli Malı Haftası kapsamında, geçtiğimiz zamandan bugüne kadar varlığını devam ettiren örf adetlerimizi etkinlikler ile yaşatıyoruz" dedi.

"Togg, İHA, SİHA gibi milli ürünlerin maketleri sergileniyor"

Öğrenciler veliler ve öğretmenler ile birlikte etkinlikler düzenlediklerini aktaran Çıkrıkçı, "Bugün burada her yıl yapılan Yerli Malı Haftası'nı 'Tercihimiz Yerli Gücümüz Milli' ana temamız ile gerçekleştiriyoruz. Etkinlik alanımız bir hafta boyunca herkese açık. Çevre okullardan toplamda 4 bin 500 tane öğrenci gelmesini bekliyoruz. Yerli Malı Haftası kapsamında, geçtiğimiz zamanda bugüne kadar varlığını devam ettiren örf adetlerimizi etkinlikler yaşatıyoruz. Ayrıca öğrenciler tarafından tasarlanan, devletimizin son teknoloji harikaları olan Togg, İHA, SİHA gibi milli ürünlerin maketleri sergileniyor. Burada ülkemizin bölge stantları yer alıyor. Statlarda ise bölgelerimize ait yiyeceklerimiz ikram ediliyor. Amacımız, çocuklarımıza yerli ve milliğinin ülkemize nasıl bir güç verdiğini anlatmak. Yerli Malı Haftası boyunca okullarımızda bu etkinliklerle yansıtmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.