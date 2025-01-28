OSB'lere Ek Süre Başvurusu 2891'e Ulaştı

Ekonomi

Organize sanayi bölgelerinde (OSB) süreleri dolduğu halde yatırımlarını tamamlamayan sanayicilerin 36 aya kadar ilave süre tanınmasına yönelik uygulama kapsamında bugün itibarıyla 160 OSB'de 2 bin 891 başvuru gerçekleştiği bildirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu başvuru sürecine ilişkin bilgi verildi.

OSB'lerde süreleri dolduğu halde henüz yatırımlarını tamamlamamış sanayicilerin 36 aya kadar ilave süre tanınmasına yönelik uygulama kapsamında bugün itibarıyla 160 OSB'de 2 bin 891 başvuru gerçekleştiği belirtilerek, "Sanayicilerimizin bu imkandan yararlanarak 31 Ocak 2025'e kadar başvurularını tamamlamalarını bekliyoruz. OSB'lerimiz 59 binden fazla faal üretim tesisiyle Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.