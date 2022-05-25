OSB müteşebbis heyeti saha incelemesinde - Son Dakika
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OSB müteşebbis heyeti saha incelemesinde

25.05.2022 16:14
OSB müteşebbis heyeti saha incelemesinde

Gaziantep Vali Yardımcısı ve Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanı Bülent Uygur, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat ve müteşebbis heyet üyeleri kuruluş çalışmaları devam eden OSB alanında incelemelerde bulundu.

Gaziantep Vali Yardımcısı ve Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanı Bülent Uygur, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat ve müteşebbis heyet üyeleri kuruluş çalışmaları devam eden OSB alanında incelemelerde bulundu.

Oğuzeli Belediye Başkanı ve müteşebbis heyet üyesi Mehmet Sait Kılıç'ı da makamında ziyaret eden heyet, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, program çerçevesinde yapmış olduğu değerlendirmede, Nizip Caddesi başta olmak üzere zor koşullarda faaliyet gösteren ve şehrin muhtelif noktalarında dağılmış olan ayakkabı, terlik ve yan sanayi üreticilerini modern ve uygun koşullarda üretim yapmaları için OSB kuruluş çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

Özpolat, Oğuzeli İlçesi'nin Körkün Mahallesi'ndeki 88 hektarlık alan üzerine kurulacağını belirterek, "İlk başvurumuzu 2016 yılında yaptık ve yer seçimi 2019 yılında yapılan OSB'miz, Nisan 2022 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği kazandı. İhtisas OSB'mizin faaliyete başlaması ile birlikte Gazi şehrimizi ayakkabı, terlik ve yan sanayi konusunda çok daha ileri taşıyacağız. Bunun bir adım ötesi ise uluslararası marka oluşturmaktan geçiyor. İşte bu OSB kendimize ait markalarımızın oluşmasını sağlayacak ve yeni istihdam kapıları açılmasına katkıda bulunacak. Hem şehrimizin hem de ülkemizin ayakkabı sektöründe dünyada söz sahibi olmasına öncülük edecek" diye konuştu. - GAZİANTEP

OSB müteşebbis heyeti saha incelemesinde
OSB müteşebbis heyeti saha incelemesinde

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Uygur, OSB, Ekonomi, Son Dakika

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