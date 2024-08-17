OSB ve EB'lerin Enerji Yönetimi Güçleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

OSB ve EB'lerin Enerji Yönetimi Güçleniyor

Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Endüstri Bölgeleri (EB), şirketlerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) elektrik üretim ve dağıtım lisansı almasına imkan tanıyan yeni düzenlemeyle güçleniyor. Yönetmelik, OSB ve EB'lerin enerji yönetiminde daha fazla esneklik kazanmasını ve bu bölgelerdeki yatırımcıların enerji ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanmasını amaçlıyor.

17.08.2024 11:47
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Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Endüstri Bölgeleri (EB), şirketlerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) elektrik üretim ve dağıtım lisansı almasına imkan tanıyan yeni düzenlemeyle güçleniyor.

Yönetmelik, OSB ve EB'lerin enerji yönetiminde daha fazla esneklik kazanmasını ve bu bölgelerdeki yatırımcıların enerji ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanmasını amaçlıyor. Bu sayede, bölgelerdeki enerji tedarik zinciri güçlendirilerek, sanayi ve endüstri sektörlerinde sürdürülebilir bir enerji yönetimi destekleniyor.

EPDK'nin "Organize Sanayi Bölgelerinin ve Endüstri Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliği" çerçevesinde, ilgili şartları sağlayan OSB'ler, şirket kurma zorunluluğu olmadan EPDK'den üretim veya dağıtım lisansı alarak onaylı sınırları içinde üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunabilecek.

Bu kapsamda üretilen elektrik enerjisi OSB onaylı sınırlar veya EB içerisinde tüketilecek. Bu bölgelerde üretilen elektriğin sisteme verilmesi durumunda, bu enerji için herhangi bir bedel ödenmeyecek ve bu enerji Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'na (YEKDEM) bedelsiz katkı olarak değerlendirilecek.

Ayrıca, dağıtım lisansı sahibi olmayan OSB'nin veya EB'lerden sorumlu tüzel kişilerin, OSB onaylı sınırları veya EB içindeki dağıtım faaliyeti, bölgedeki dağıtım şirketi tarafından yürütülecek. Bu tüzel kişiler katılımcı veya yatırımcılarının elektrik enerjisi veya kapasitesi ihtiyacını karşılamak amacıyla serbest tüketici sıfatıyla elektrik enerjisi temin edebilecek.

Uzmanlar, bu yeni yönetmeliğin, sanayi bölgelerinde enerji maliyetlerini düşürmeye ve enerji arz güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

"Yönetmelik, sanayi altyapısının güçlendirilmesine önemli katkılar sunacak"

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. OSB Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, AA muhabirine, düzenlemenin OSB'ler açısından son derece olumlu bir adım olduğunu söyledi.

Çalık, yeni düzenlemeyle OSB'lerin enerji temini ve dağıtımında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen faaliyetlerin detaylarının düzenlendiğini ve bu süreçte üretim ile depolama faaliyetlerine önemli kolaylıklar sağlandığını ifade etti.

Serbest tüketici hakkını kullanan OSB'lerin tek bir tedarikçiden enerji temin edebilme hususunun yönetmeliğe eklendiği bilgisini paylaşan Çalık, "Eski yönetmelik ile kıyaslandığında, OSB'lerin kendi sınırları içinde enerji üretimi için ön lisans almak suretiyle işlemlerinin daha hızlı yürütülmesi sağlanmış ve depolama faaliyetleri için uygulama usulleri detaylandırılmış. Böylece eski yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar azaltılmış ve daha kolay uygulanabilir hale gelmiştir." dedi.

Çalık, yönetmeliğin enerji arz güvenliği konusundaki etkilerine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yeni düzenleme ile OSB'lerin enerji arz güvenliği ve özellikle 'Teknik Kalite' konusunda daha sağlam bir pozisyona gelmesi için ilgili mevzuata yapılan açık atıflar ve düzenlemeler, sanayicimizin üretim süreçlerinde kesintisiz bir akış sağlanması açısından önem arz etmektedir. Bu da sanayimizin uzun vadede sürdürülebilir bir büyüme yakalaması için kritik öneme sahip.

Genel olarak bu yeni düzenlemeyle eski yönetmelikte de tanımlı lisanslı faaliyetlerde yaşanan aksaklıklar giderilerek, OSB'lerin lisanslı faaliyetlerinden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri daha net bir şekilde tanımlanmıştır ve bu husus sanayicilerimiz lehine bir düzenleme olmuştur. Ayrıca bu yönetmelikle EB'lerde faaliyet göstermek isteyen sanayicinin hakları teslim edilmiştir. EPDK'nin bu yeni yönetmeliğinin OSB'lerde uzun vadeli büyümeyi destekleyeceğine ve sanayi altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum."

Kaynak: AA

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