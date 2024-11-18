Osmangazi Belediyesi Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Fırsatlar Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Osmangazi Belediyesi Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Fırsatlar Sunuyor

Osmangazi Belediyesi, 2 Aralık tarihinde sona erecek Emlak Vergisi'nin 2. taksitini ödemek isteyen vatandaşlara çeşitli ödeme yöntemleri sunuyor. Ödemeler, belediye ana binası, pazar yerleri ve mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor.

18.11.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi, 2 Aralık tarihinde sona erecek olan Emlak Vergisi'nin 2. taksitini ödemek isteyen vatandaşlara, Osmangazi Belediyesi Ana Binası ile Emek, Nilüfer Köylü Pazarı ve Demirtaş'ta yer alan ödeme noktalarının yanı sıra mobil uygulama ve internet bankacılığı gibi yollarla da vergilerini ödeyebilme imkanı sundu.

Emlak Vergisi'nin 2. taksiti için ödeme süresi 2 Aralık'ta sona eriyor. Vergi ödemelerini gerçekleştirmek isteyen Osmangazililer, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında TC kimlik numarası veya üye sicil numarası ile Osmangazi Belediyesi Ana Binası ile Emek, Nilüfer Köylü Pazarı ve Demirtaş'ta yer alan ödeme noktalarındaki veznelerde ödemelerini nakit veya kredi kartı ile gerçekleştirebilecek.

Osmangazi Belediyesi, internet üzerinden ödeme yapmak isteyen vatandaşlar için ise Bursa'nın Kalbi Mobil Uygulama ve ebelediye.osmangazi.bel.tr adresi üzerinden kredi kartıyla vergilerini ödeyebilme imkanı sunuyor. Osmangazililer ayrıca, bütün PTT şubelerinden Osmangazi Belediyesi'nin 484040 numaralı posta çeki hesabına ve Vakıfbank (Cumhuriyet Şubesindeki) IBAN TR060001500158007281692543 ve TR650001500158007260519970 hesaplarına ödemelerini yapabilecek. Gönderilerin açıklama kısmına üye sicil numarası veya TC kimlik numarası, alıcı adı olarak da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Hesabı girilmesinin önemli olduğu aktarıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Osmangazi, Ekonomi, Aralık, Emlak, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Osmangazi Belediyesi Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Fırsatlar Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:02 TSK’dan kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır TSK'dan kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
13:48 Cüneyt Özdemir’den TSK’dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu’na sürpriz teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif
13:02 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti’den istifa etti Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
12:36 Türkiye’yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sitem dolu sözler Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:30 İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada!
22:16 ABD, Ukrayna’ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
22:02 Ankara’da Kavga Olayına Erişim Yasağı Ankara'da Kavga Olayına Erişim Yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 15:25:19. #1.12#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Fırsatlar Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.