Zabıtanın tartısını aldığı seyyar satıcı İHA'ya konuştu - Son Dakika
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Zabıtanın tartısını aldığı seyyar satıcı İHA'ya konuştu

02.04.2022 11:32

Zabıtanın tartısını aldığı seyyar satıcı İHA'ya konuştu "Görevini yapan memur da emir kulu" Osmaniye'de seyyar tablası ile sarımsak satarken zabıta ekiplerince tartısına el konulduktan sonra sosyal medyada gündem olan Ali Budak konuştu Olaydan sonra canının sıkıldığını belirten Budak,...

Zabıtanın tartısını aldığı seyyar satıcı İHA'ya konuştu

"Görevini yapan memur da emir kulu"

Osmaniye'de seyyar tablası ile sarımsak satarken zabıta ekiplerince tartısına el konulduktan sonra sosyal medyada gündem olan Ali Budak konuştu

Olaydan sonra canının sıkıldığını belirten Budak, "Terzini alacağız dediler. Bende alın dedim. Ne diyeceğiz görevini yapan memura, onlarda emir kulu" dedi

OSMANİYE - Osmaniye'de seyyar tablası ile sarımsak satarken zabıta ekiplerince tartısına el konulduktan sonra sosyal medyada gündem olan Ali Budak konuştu. Olaydan sonra canının sıkıldığını belirten Budak, "Terzini alacağız dediler. Bende alın dedim. Ne diyeceğiz görevini yapan memura, onlar da emir kulu" dedi.

Osmaniye Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri Atatürk Caddesi'nde sarımsak satan seyyar satıcı Ali Budak'ın tartısına dün öğle saatlerinde el koymuştu. Olayın yaşandığı sırada bir vatandaş tarafından çekilen hüzünlü bir fotoğraf karesi kısa sürede sosyal medya da gündem oldu. Bugünde İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ali Budak, olayın gelişim aşamasını anlattı. Atatürk Caddesi'nden Kadirli yolu tarafında geçmek isterken olayın yaşandığını anlatan Budak, herkesin görevini yaptığını görevini yaparak tartıya alan zabıta memurunun da emir kulu olduğunu söyledi.

"Götürme diyemem başka bir şey de diyemem onlarda görevini yapıyor"

Üzücü olayın ardından Belediye Başkanı Kadir Kara'nın terazini geri verdiğini ifade eden Ali Budak, "Cuma günü camiden çıktım. Oradan eve doğru Kadirli yolu tarafına geleceğim. Baktım o arada terazi alacağız dediler. Bende al dedim. Ne diyeceğiz görevini yapan memura, onlarda emir kulu. Arabanın içerisinde müdür varmış. Götürme diyemem başka bir şey de diyemem onlarda görevini yapıyor. Akşam vakti de muhtarla birlikte zabıta bir arkadaş geldi. Beni aldılar gittik Kadir Kara'nın yanına. Kadir Kara'da beni iyi karşıladı. Zaten 40 yıldır tanışıyoruz. Tokalaştık falan derken teraziyi de aldım beni tekrardan eve bıraktılar. Osmaniye'de ben kimseyi rahatsız etmem. Teraziyi alacaklarmış alasınlar ben kimseyi rahatsız etmek istemem. İsterse babam olsun isterse kardeşim olsun. Birazcık canım sıkıldı. Şöyle canım sıkıldı. Kaçak bir şey mi satıyorum. Bir ekmek parası kalır mı diye sarımsak satıyordum. Onu da zaten birisi hayrına aldı parasını da verdi" diye konuştu.

Öte yandan yaşanan üzücü olayın ardından Ali Budak'tan özür diledikten sonra terazisini geri veren Başkan Kadir Kara, belediyenin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Herkesi üzen tatsız bir olay yaşandığını belirten Başkan Kadir Kara, "Gönül bu olayların hiç meydana gelmemesini ister, ancak insanız, hatasız kul olmaz. Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik, helallik istedik. 'Sizler benim yeğenimsiniz.' dedi ve affetti, var olsun" ifadelerini kullandı.

Zabıtanın tartısını aldığı seyyar satıcı İHA'ya konuştu
Zabıtanın tartısını aldığı seyyar satıcı İHA'ya konuştu
Zabıtanın tartısını aldığı seyyar satıcı İHA'ya konuştu

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Genel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zabıtanın tartısını aldığı seyyar satıcı İHA'ya konuştu - Son Dakika


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