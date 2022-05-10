OSTİM heyeti Bulgaristan'ı ziyaret etti - Son Dakika

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi heyeti Bulgaristan'ı ziyaret ederek başkent Sofya'da faaliyet gösteren Türk ve Bulgar iş adamları ile buluştu.

Türkiye Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği ve Bulgar-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) koordinasyonunda OSTİM heyeti Sofya Teknik Üniversitesi ve Sofya Techpark'ı ziyaret ederek akademik ve teknolojik iş birliği fırsatlarını görüştü.

Heyet, Sofya Teknik Üniversitesinde Rektör Yardımcısı Prof. Rossen Radonov, Uluslararası Değişim ve Entegrasyon Müdürü Prof. Ivan Yatchev ve Bilgisayar Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Ognian Nakov ile akademik ve idari yöneticiler tarafından karşılandı. Prof. Yatchev ve Prof. Nakov Sofya Teknik Üniversitesi ve iş birliği potansiyelleri hakkında bilgi verdi.

Ardından teknoloji geliştirme konusunda iş birlikleri geliştirmek üzere Sofya Techpark tesislerini de ziyaret eden OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı ve Ostim Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, teknopark hakkında bilgi vererek iki kurum arasında iş birliklerine açık olduklarını söyledi.

Aydın, "Sofya Techpark ile iyi niyet ve iş birliği protokolü imzalamalıyız ve birbirimizi tanımalıyız. Tanıştıktan sonra birbirimizi tamamlayacak birçok fırsat olduğunu düşünüyorum." diyerek, Ostim Teknopark'ın burada bir ofis açabileceğini belirtti.

OSTİM heyeti ayrıca Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde iş insanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Burada yapılan toplantıda Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tsvetan Simeonov, Kovid-19 salgını sonrası Türkiye'den Bulgaristan'ı ziyaret eden ilk sektörel ticaret heyeti olarak OSTİM'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Simeonov, "7 bin 700 şirket ve kamu kurumlarımızla bilgilerinizi paylaşacağız." dedi.

BULTİŞAD Başkanı Burhan Nemutlu da OSTİM'li iş insanlarının ziyaretinin karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve dostlukların kurulmasına katkı yapacağını vurguladı.

Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ticari potansiyele işaret eden Nemutlu, "Ticari potansiyelimiz en üst seviyede kullanılmalı. Bağımsız bir kurum olarak kendimizi; ikili ilişkilerde güveni sağlamak ve iki ülke arasında güvenli yollar inşa etmekle sorumlu görüyoruz." diye konuştu.

Sofya Ticaret Müşaviri Sinem Taştan ve BULTİŞAD Koordinatörü Emrah Sazak'ın koordinasyonunda yürütülen programda, Bulgar ve Türk iş insanları iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesine katkı sağlamaktan gurur duyacaklarını ifade ettiler.

Bulgaristan'ı ziyaret eden heyette OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, OSTİM Vakfı, OSTİM Teknik Üniversitesi, OSTİM Yatırım ve Ostim Teknopark yöneticileri ile OSTİM'li iş insanları yer aldı.