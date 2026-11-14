OSTİM OSB, çatılara güneş paneli zorunluluğu getirerek Yeşil OSB Belgesi aldı

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik odağındaki uygulamalarla, bölgede sıfır atık yönetim sistemini hayata geçirdiklerini ve "Yeşil OSB Belgesi" almaya hak kazandıklarını bildirdi.

OSTİM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Türkiye Çevre Ajansı tarafından "Sanayide Atığın Dönüşümü Digiwaste ile Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Beceriler" başlıklı panel düzenlendi.

Burada konuşan Aydın, OSTİM'in yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik çalışmalarını anlatarak, örnek uygulamaları katılımcılarla paylaştı.

Yeşil dönüşümde zihniyet ve kültür değişiminin gerekliliğini vurgulayan Aydın, OSTİM'in, organize sanayi bölgesi olmasının yanı sıra vakfı, üniversitesi, teknoparkı, yatırım şirketi ve kümelenmeleriyle bir ekosistem olduğunu ifade etti.

Aydın, OSTİM OSB Müdürlüğü binasının 2008 yılında "yeşil bina" olarak inşa edildiğine dikkat çekerek, OSTİM'in 2013 yılında Hindistan'da, 2014'te de Türkiye'de, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile yeşil organize sanayi bölgeleri uygulamalarını esas alan ve farkındalığı artıran çalışmalar gerçekleştirdiğini paylaştı.

"Her binanın çatısına güneş paneli koyma zorunluluğu getirdik"

OSTİM'in yeşil dönüşüm süreçlerindeki uygulamalarını tüm bölge firmalarını kapsayacak şekilde genişlettiklerine değinen Aydın, şu bilgileri verdi:

"Firmalarımızın tamamını yeşile dönüştürmek üzere imar planımızda bir değişiklik yaptık. Değişiklikten sonra yapılacak her yeni binaya mutlaka çevre teknolojilerine duyarlı bir şekilde yapılmasını zorunlu hale getirdik. Yapılacak her binanın çatısına mutlaka güneş paneli koyma zorunluluğu getirdik. Bu kapsamda da pek çok binamızın çatısına güneş panellerini yerleştirilmiş vaziyette ciddi bir güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu gerçekleştirdik."

Aydın, OSTİM'de sıfır atık yönetim sisteminin kurulduğunu, yeşil dönüşüm ve çevre duyarlılığına yönelik tüm çalışmalarının sonucunda Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından da "Yeşil OSB Belgesi" almaya hak kazandıklarını sözlerine ekledi.