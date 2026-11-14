OSTİM OSB, çatılara güneş paneli zorunluluğu getirerek Yeşil OSB Belgesi aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

OSTİM OSB, çatılara güneş paneli zorunluluğu getirerek Yeşil OSB Belgesi aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, COP31 panelinde sıfır atık sistemini kurduklarını ve TSE'den Yeşil OSB Belgesi aldıklarını bildirdi. Aydın, yeni binalara çevre teknolojileri ve çatı güneş paneli zorunluluğu getirildiğini, birçok çatıya GES kurulduğunu anlattı.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik odağındaki uygulamalarla, bölgede sıfır atık yönetim sistemini hayata geçirdiklerini ve "Yeşil OSB Belgesi" almaya hak kazandıklarını bildirdi.

OSTİM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Türkiye Çevre Ajansı tarafından "Sanayide Atığın Dönüşümü Digiwaste ile Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Beceriler" başlıklı panel düzenlendi.

Burada konuşan Aydın, OSTİM'in yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik çalışmalarını anlatarak, örnek uygulamaları katılımcılarla paylaştı.

Yeşil dönüşümde zihniyet ve kültür değişiminin gerekliliğini vurgulayan Aydın, OSTİM'in, organize sanayi bölgesi olmasının yanı sıra vakfı, üniversitesi, teknoparkı, yatırım şirketi ve kümelenmeleriyle bir ekosistem olduğunu ifade etti.

Aydın, OSTİM OSB Müdürlüğü binasının 2008 yılında "yeşil bina" olarak inşa edildiğine dikkat çekerek, OSTİM'in 2013 yılında Hindistan'da, 2014'te de Türkiye'de, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile yeşil organize sanayi bölgeleri uygulamalarını esas alan ve farkındalığı artıran çalışmalar gerçekleştirdiğini paylaştı.

"Her binanın çatısına güneş paneli koyma zorunluluğu getirdik"

OSTİM'in yeşil dönüşüm süreçlerindeki uygulamalarını tüm bölge firmalarını kapsayacak şekilde genişlettiklerine değinen Aydın, şu bilgileri verdi:

"Firmalarımızın tamamını yeşile dönüştürmek üzere imar planımızda bir değişiklik yaptık. Değişiklikten sonra yapılacak her yeni binaya mutlaka çevre teknolojilerine duyarlı bir şekilde yapılmasını zorunlu hale getirdik. Yapılacak her binanın çatısına mutlaka güneş paneli koyma zorunluluğu getirdik. Bu kapsamda da pek çok binamızın çatısına güneş panellerini yerleştirilmiş vaziyette ciddi bir güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu gerçekleştirdik."

Aydın, OSTİM'de sıfır atık yönetim sisteminin kurulduğunu, yeşil dönüşüm ve çevre duyarlılığına yönelik tüm çalışmalarının sonucunda Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından da "Yeşil OSB Belgesi" almaya hak kazandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Ostim Organize Sanayi BölgesiYerel HaberlerOrhan AydınTeknolojiEkonomiGüncelEnerjiÇevreGüneşCOP31AydınOSBSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti
Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti Gerçeği öğrenince inanamadı Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
AK Parti’den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek AK Parti'den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret soruldu Yanıtı dikkat çekti Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
17:16
Arda Güler’in yeni maaşı belli oldu Adeta servet kazanacak
Arda Güler'in yeni maaşı belli oldu! Adeta servet kazanacak
16:59
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
16:26
Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
16:09
Çobanlar Grubu’na Ankara’da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira
Çobanlar Grubu'na Ankara'da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 17:28:38. #.0.3#
SON DAKİKA: OSTİM OSB, çatılara güneş paneli zorunluluğu getirerek Yeşil OSB Belgesi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android