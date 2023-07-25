Benzin ve motorinin ardından oto gaz fiyatlarına da zam geldi - Son Dakika
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Benzin ve motorinin ardından oto gaz fiyatlarına da zam geldi

25.07.2023 17:06

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz cuma günü motorine 1 lira 55 kuruş, bugün ise benzine 2 lira birden zam geldi. Bu gece yarısından itibaren oto gazın litre fiyatının 24 kuruş artması bekleniyor. Zammın ardından oto gazın fiyatı İstanbul'da 14 lira 22 kuruşa, Ankara'da 14 lira 14 kuruşa, İzmir'de 13 lira 86 kuruşa çıkacak.

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz cuma günü motorine 1 lira 55 kuruş, bugün ise benzine 2 lira birden zam geldi. Benzin ve motorindeki fiyat artışlarının ardından bu kez de oto gaza zam geliyor.

OTO GAZ NE KADAR OLACAK?

Bu gece yarısından itibaren oto gazın litre fiyatının 24 kuruş artması bekleniyor. Zammın ardından oto gazın fiyatı İstanbul'da 14 lira 22 kuruşa, Ankara'da 14 lira 14 kuruşa, İzmir'de 13 lira 86 kuruşa çıkacak.

SON 2 AYDA BENZİNE YÜZDE 70, MOTORİNE YÜZDE 75 ZAM GELDİ

Seçim döneminden bu yana akaryakıt fiyatları neredeyse 2 kat arttı. 2 ay önce 20 liradan satılan benzin bugün 36 lirayı, 19 liradan satılan motorin ise 34 lirayı aştı. Bu süreçte bezinin fiyatı yüzde 70, motorinin ise yüzde 75 arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

YORUMLAR (1)
  • Gerginyo : Çok güzel devam günlük verin zammı iki gün olmasın Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Fiyat artışlarının ardı arkası kesilmiyor! Son 2 ayda benzine yüzde 70, motorine ise yüzde 75 zam geldi Fiyat artışlarının ardı arkası kesilmiyor! Son 2 ayda benzine yüzde 70, motorine ise yüzde 75 zam geldi

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Son Dakika Ekonomi Benzin ve motorinin ardından oto gaz fiyatlarına da zam geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzin ve motorinin ardından oto gaz fiyatlarına da zam geldi - Son Dakika
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